Precandidatos del Pacto podrán inscribirse a consulta de octubre tras decisión de Tribunal

Colombia

El Tribunal Superior de Bogotá suspendió provisionalmente la resolución 09673 del Consejo Nacional Electoral que que otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico y avaló su proceso de fusión como un partido único, pero excluyendo a los partidos Colombia Humana y Progresistas.

La decisión de la magistrada Karen Lucía Castro también ordenó a la Registraduría “habilitar la inscripción de precandidaturas del “Pacto Histórico” el 26 de septiembre de 2025 para la consulta del 26 de octubre de 2025; todo hasta que se profiera sentencia de fondo o disposición en contrario”.

A propósito, la exministra y precandidata presidencial, Carolina Corcho, celebró la decisión y destacó la posibilidad de poder inscribirse este viernes a la consulta interna del próximo 26 de octubre.

“Los partidos políticos que no fueron considerados dentro del pacto histórico de esta personería pueden perfectamente escribir sus candidatos y participar por la personería jurídica del Pacto Histórico. No existe ningún impedimento legal y jurídico para que, por ejemplo, los candidatos de la Colombia Humana, sus precandidatos, sean inscritos por el Pacto Histórico”.

Por su parte el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, afirmó que está decisión judicial representa “una muestra de la falta de imparcialidad de la justicia colombiana” e insistió en que “el Consejo Nacional, hay que cambiarlo”.

Esta noche el Comité Político del Pacto Histórico se volverá a reunir en la sede del Polo Democrático, en Bogotá, para terminar de definir cuál será su estrategia electoral de cara al 2026.