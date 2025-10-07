¡Tome nota! Habrá cierre nocturno parcial en la calle 74 en Barranquilla: consulte los tramos

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial como parte del cronograma de intervención en la malla vial de la ciudad de Barranquilla, se realizará un cierre parcial nocturno en la calle 74, entre las carreras 43 y 44, con el fin de avanzar en las obras de pavimentación que buscan mejorar las condiciones de movilidad en este sector.

Este cierre se llevará a cabo en la noche del martes 7 de octubre y se extenderá hasta la madrugada del miércoles 8 de octubre, comprendiendo el horario de 8:00 p.m. a 5:30 a.m., tiempo durante el cual se restringirá parcialmente el paso vehicular en el tramo intervenido.

Foto: Alcaldía de Barranquilla Ampliar

Rutas alternas habilitadas

Durante el periodo de cierre, se recomienda a los conductores que habitualmente circulan por la carrera 43 hacia la calle 74, tomar las siguientes rutas alternas:

Opción 1: Desviarse por la calle 75 hasta la carrera 44 y girar a la derecha para retomar su recorrido habitual.

Desviarse por la y girar a la derecha para retomar su recorrido habitual. Opción 2: Tomar la calle 74 y hacer el mismo desvío por la carrera 44.

Estas rutas han sido habilitadas y señalizadas previamente para garantizar una circulación segura mientras se desarrollan los trabajos.