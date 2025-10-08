Hallaron tres cuerpos en dos fosas a campo abierto en zona rural de San Francisco, Antioquia

Tres cuerpos fueron recuperados en zona rural del municipio de San Francisco, en el Oriente antioqueño, luego de un hallazgo fortuito durante la construcción de una vía. Los restos óseos habrían sido inhumados a campo abierto a inicios de la década del 2000, en el contexto del conflicto armado.

El hallazgo se produjo cuando obreros que trabajaban en una zona boscosa en la cima de una montaña encontraron una bota con los cuerpos. La comunidad y la Alcaldía alertaron a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que asumió la investigación.

Una semana después, un equipo forense confirmó que se trataba de restos humanos y excavó una primera fosa individual. Luego detectaron una anomalía del terreno a pocos metros, donde encontraron una segunda fosa común con dos cuerpos adicionales y varios objetos personales, entre ellos un carné estudiantil que permitió orientar la identidad de una de las víctimas, desaparecida en Medellín.

Plan de búsqueda

La antropóloga Andrea Romero, líder de la Regional Noroccidente de la UBPD, detalló que el hallazgo se logró gracias a información entregada por la comunidad y pidió a trabajadores rurales y de obras viales reportar cualquier hallazgo de restos humanos o elementos asociados a posibles desapariciones. Las denuncias pueden hacerse de manera confidencial a la línea 316 282 3206.

Con este hallazgo, ya son 13 los cuerpos recuperados por la Unidad de Búsqueda en el Oriente antioqueño, tres de ellos en San Francisco. El Plan Regional de Búsqueda del Oriente antioqueño registra 3.267 personas desaparecidas. En todo Antioquia son 25.794 y en Colombia, 132.877.