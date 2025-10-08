Atentan en Barranquilla contra expolicía investigado por el caso de ‘Papá Pitufo’

En horas de la tarde de este 7 de octubre, el mayor (r) de la Policía, Royce Javier Díaz Munive, quien es investigado por el caso de ‘Papá Pitufo’, sufrió un atentado armado cuando se encontraba en el barrio Buenos Aires, de Barranquilla.

Lo que se conoce es que el exuniformado, quien fungió como Jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) de la capital del Atlántico, iba en su carro particular, junto con su pareja, por la calle 45A con la carrera 4, del mencionado sector.

Díaz Munive se estacionó frente a una casa donde viven familiares de su compañera sentimental y fue cuando lo interceptaron sujetos en otro carro particular. Uno de los sicarios descendió del vehículo, sacó un arma de fuego, y le disparó.

Sin embargo, el exjefe de la Polfa reaccionó con un arma, lo que provocó que el pistolero huyera del sitio en una motocicleta, donde lo esperaba otro cómplice.

Las autoridades llegaron al sitio para comenzar las investigaciones pertinentes teniendo en cuenta que el expolicía está siendo investigado por el caso de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo”, conocido como ‘El Zar del Contrabando’.

Le profirieron cargos al exjefe de la Polfa

El pasado mes de septiembre, la Procuraduría General de la Nación había proferido pliego de cargos contra Díaz Munive por el presunto incremento injustificado de su patrimonio en las vigencias 2022 y 2023 cuando fungía como Jefe de la División de Control de la Policía Fiscal y Aduanera.

“La Procuraduría Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública señaló que el oficial no habría podido justificar recursos adicionales por más de $230 millones durante la vigencia de 2022 y superiores a $40 millones en la de 2023, según lo revelado por un estudio financiero adelantado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales”, dijo, en su momento, el ente de control.

Asimismo, la Procuraduría indicó que, al parecer, el mayor retirado “sostuvo una reunión en agosto de 2023” con alias ‘Papá Pitufo’, en el restaurante de un hotel en Cartagena, de quien “aparentemente recibía instrucciones para solicitar dinero a los comerciantes de la ciudad durante el tiempo que ejerció Jefe de la División”.