Llaman a juicio disciplinario a dos exoficiales de la POLFA que tendrían vínculos con “Papá Pitufo”

JUSTICIA

La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez; y al mayor Peter Steven Nocua Henao,dos exfuncionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) destinados a ser jefes de control operativo en puertos en Pereira y Cartagena por sus presuntos vínculos con el llamado zar del contrabando, Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

Esta determinación del Ministerio Público se da luego de escuchar testimonios y analizar comunicaciones, mensajes enviados por plataformas de comunicación y publicaciones de prensa que involubraban a estos altos oficiales con redes de contrabando.

“Se determinó que durante los meses de septiembre y octubre de la vigencia 2023 los dos oficiales de la Policía pudieron recibir dinero y otros elementos y bienes con ocasión a los nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera de Pereira y Cartagena luego de la reunión realizada con el señor Diego Marín Buitrago alias “papá pitufo” conocido como el zar del contrabando", indicó el Ministerio Público.

Formulación de cargos

Al mayor Peter Steven Nocua Henao en su condición de jefe de la División de Control Operativo de Cartagena se le formuló el cargo de la posible comisión de la falta gravísima de cohecho propio.

Igualmente, se ordenó la suspensión preventiva provisional de Nocua por el término de tres meses sin remuneración alguna.

Por su parte, en contra del teniente coronel en retiro, Abdón Enrique Melo Ramírez en su condición de jefe de la División de Control Operativo de Pereira, por la posible comisión de la falta gravísima de cohecho impropio, conducta atribuida posiblemente a título de dolo.

El rol de las fichas de Papá Pitufo

El mayor Peter Steven Nocua Henao fue quién denunció y posteriormente paso a ser agente encubierto de la POLFA en Cartagena, antes de ser agente encubierto, hizo parte de la estructura y su participación es clave porque conoce como funcionaba la red criminal.

Por su parte, el coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez, se reunió una vez con Papá Pitufo por intermedio del mayor en retiro Mario Andrés Sarmiento Rojas. Abdón recibió $8 millones de Papá Pitufo.

¿Qué ha pasado con el rastreo a Papá Pitufo?

Fuentes confirmaron que la Fiscalía solicitó información del paradero de Diego Marín Buitrago. Desde junio pasado que el Tribunal Supremo de Portugal le concedió la libertad por vencimiento de términos, no se tiene rastro de su paradero.

La acusación formal en contra de ‘Papá Pitufo’ se programó para el 13 de noviembre a las 8:30 am ante el juzgado 5 Especializado de Bogotá, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme ese proceso.