Aplazaron audiencia de imputación de cargos contra hijo de ‘Papá Pitufo’ en Cartagena

Cartagena

La audiencia de imputación de cargos contra Juan Diego Marín Franco, hijo de alias ‘Papá Pitufo’ señalado zar del contrabando en el país, fue suspendida. La diligencia que estaba pactada para desarrollarse esta semana en Cartagena quedó aplazada por solicitud del abogado de la víctima.

Así las cosas, la audiencia fue reprogramada para la segunda semana de octubre y se desarrollará bajo estricta reserva, es decir sin ingreso de público en general y medios de comunicación a la sala.

Cabe recordar que en días pasado un juez de control de garantías de Cartagena legalizó la captura de Juan Diego Marín Franco, por presuntamente agredir a su pareja María Andrea Arango, de 32 años, en medio de una discusión.

La Policía Metropolitana de la ciudad confirmó que el enfrentamiento se presentó en un apartamento turístico de renta corta ubicado en el sector de Los Morros, zona norte de la capital de Bolívar.

En la riña, María Andrea Arango, presuntamente habría sido agredida con arma cortopunzante y por eso tuvo que ser trasladada al Hospital Serena del Mar.

El hijo de ‘Papá Pitufo’ quien es oriundo de Cali y tiene 38 años fue capturado por los delitos de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio. Mientras inicia la audiencia de imputación de cargos, Juan Diego Marín permanece en las instalaciones de la URI de la Fiscalía en el barrio Canapote.