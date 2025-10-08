Recapturan a Eduar Daza, señalado del feminicidio de Kelly Jhoana de Arco

En la tarde de este martes en vía pública en el barrio La Sierra, fue recapturado Eduar Alfonso Daza Castro señalado por el feminicidio de Kelly Jhoana de Arco, quien fue asesinada en la noche del pasado domingo en el barrio Ciudadela 20 de Julio.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Alias “El Negro”, como se le conoce a esta persona, había quedado en libertad luego que un Juez decidiera a su favor por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El hombre fue trasladado a la URI de la Fiscalía tras su recaptura que, incluso, contó con el apoyo del Ejército Nacional.

Noticia en desarrollo...