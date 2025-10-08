Barranquilla

Recapturan a Eduar Daza, señalado del feminicidio de Kelly Jhoana de Arco

Había quedado en libertad por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Eduar Daza, alias &quot;El Negro&quot;, señalado del feminicidio de Kelly Jhoana.

Eduar Daza, alias "El Negro", señalado del feminicidio de Kelly Jhoana.

En la tarde de este martes en vía pública en el barrio La Sierra, fue recapturado Eduar Alfonso Daza Castro señalado por el feminicidio de Kelly Jhoana de Arco, quien fue asesinada en la noche del pasado domingo en el barrio Ciudadela 20 de Julio.

Alias “El Negro”, como se le conoce a esta persona, había quedado en libertad luego que un Juez decidiera a su favor por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El hombre fue trasladado a la URI de la Fiscalía tras su recaptura que, incluso, contó con el apoyo del Ejército Nacional.

Noticia en desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

