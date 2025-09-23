Demuelen piscinas y construcciones ilegales en el cerro de Las Tres Cruces de Medellín

La intervención se realizó con maquinaria y personal especializado, que derribó muros y estructuras de madera. Foto: Alcaldía Distrital.

El cerro tutelar de Las Tres Cruces volvió a ser escenario de intervenciones. Varias construcciones levantadas sin permiso —incluidas piscinas, quioscos y edificaciones en concreto y madera— fueron demolidas tras denuncias de la comunidad que alertó sobre fiestas clandestinas, consumo de drogas y riesgo para menores de edad.

La intervención se realizó con maquinaria y personal especializado, que derribó muros, estructuras de madera y hasta una vía en cemento abierta de manera irregular. También se constató la desviación de una quebrada y vertimientos contaminantes directos sobre la fuente hídrica.

En el sitio funcionaban ‘amanecederos’ usados como puntos de fiesta y expendio de licor, lo que había convertido la zona en un foco de inseguridad y deterioro ambiental.

Control de las autoridades

El secretario de seguridad, Manuel Villa Mejía, recordó que vecinos del sector venían advirtiendo desde hace meses sobre la problemática, que se agravó con la proliferación de estas construcciones ilegales.

Los materiales retirados quedaron bajo control de las autoridades, que anunciaron investigaciones para identificar a los responsables.

Mientras tanto, la comunidad espera que la presencia institucional se mantenga en este espacio natural de alto valor para la ciudad.