Ordenan a presunto veedor rectificar acusaciones contra funcionaria de la Personería de Pereira

Pereira

El Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, falló a favor de Juliana Andrea Toro Aristizábal, funcionaria de la Personería de Pereira, en una acción de tutela interpuesta contra Luis Eduardo Merchán Hernández, conocido en redes sociales como el “veedor de movilidad”.

El fallo concluye que Merchán, habría vulnerado los derechos fundamentales al buen nombre y la honra de la servidora al publicar en sus perfiles de redes sociales, publicando videos y mensajes con supuestas afirmaciones deshonrosas e información inexacta sobre su labor en audiencias del Instituto de Movilidad.

La decisión judicial ordena al accionado “eliminar de inmediato todas las publicaciones, videos e imágenes en las que se mencione o involucre a la funcionaria, y abstenerse de volver a difundir ese tipo de contenido”.

Además, deberá realizar una rectificación pública en los mismos canales digitales, aclarando que no existen pruebas que respalden las acusaciones ni relación alguna de la funcionaria con supuestas irregularidades o grupos ilegales.

El juzgado también precisó que, ni la Personería Municipal de Pereira, ni la Veeduría de Movilidad, reconocen formalmente a Merchán Hernández o a alguna organización que se identifique con ese nombre, y que la Personería ha actuado conforme a la ley, garantizando imparcialidad y respeto a los derechos de los ciudadanos.

Frente a este caso, el juzgado dejó claro que la libertad de expresión en redes sociales no puede ser utilizada para difundir mensajes que afecten la dignidad o reputación de las personas, en especial de los servidores públicos, cuando la información carece de veracidad o se presenta de manera manipulada o descontextualizada.

Aún no se conoce si el ciudadano Merchán Hernández, habría impugnado esta decisión.