Dineros del Área Metropolitana en alcaldía Quintero llegaron a campaña política del 2022: Fiscalía

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por presuntas irregularidades en seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), celebrados durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, en los que habrían sido desviados $2.481 millones.

En la audiencia, el ente acusador formuló imputación a Janeth Rúa García, funcionaria del AMVA, por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos; y a Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús González, exdirectores y representantes del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, por peculado por apropiación.

Desvío de recursos y destino electoral

El fiscal del caso aseguró que los recursos desviados de estos seis contratos terminaron en manos de terceros e incluso en la campaña política a la Cámara de Representantes de Misael Cadavid, quien aspiraba en 2022 por Cambio Radical.

Según el ente acusador, la supervisora no verificó la forma como se invertían los recursos y se adelantaron procesos contractuales sin cumplir el principio de pluralidad de oferentes, generando sobrecostos y pagos sin respaldo.

Contratos cuestionados y sobrecostos

Los convenios tenían como objeto la compra de kits de COVID y bioseguridad y la realización de capacitaciones para cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá. Entre las irregularidades detectadas, la Fiscalía mencionó:

Kits de COVID y bioseguridad y capacitaciones: $19 millones

$19 millones Transporte no prestado: $11 millones

$11 millones Recargas celulares no efectuadas: $15 millones

$15 millones Otros kits: $65 millones

$65 millones Bienes no suministrados: $668 millones

$668 millones Transporte no prestado: $39 millones

$39 millones Recargas celulares no hechas: $40 millones

$40 millones Transporte no prestado: $41 millones

$41 millones Recargas celulares: $4 millones

$4 millones Servicios con sobrecostos: $639 millones

$639 millones Sobrecostos de kits: $255 millones

En total, el ente acusador estableció un presunto peculado por apropiación en favor propio y del Cuerpo de Bomberos de Itagüí por $2.481.150.102, en la modalidad de sobrecostos e ítems sin respaldo.

Medidas adoptadas y contexto

Los tres implicados no aceptaron los cargos y, este miércoles se solicitará medida de aseguramiento. Con estas nuevas imputaciones, ya son 47 los investigados en ocho procesos que adelanta la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero.