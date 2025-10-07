Política

María Margarita Guerra es la carta del Caicedismo para elecciones atípicas en el Magdalena

Con el apoyo de Carlos Caicedo y Rafael Martínez, Guerra aspira a continuar el proyecto político de Fuerza Ciudadana.

Santa Marta

En un acto público realizado en la mañana de este martes frente a la sede de la Registraduría en Santa Marta, el movimiento político Fuerza Ciudadana oficializó la candidatura de María Margarita Guerra a la Gobernación del Magdalena, de cara a las elecciones atípicas que se celebrarán el 21 de noviembre en el departamento.

Guerra, quien recientemente renunció a su curul como diputada del Magdalena, fue presentada como la apuesta del caicedismo para mantener la continuidad del proyecto político liderado por Carlos Caicedo, fundador de Fuerza Ciudadana, y respaldado por figuras clave como el exgobernador Rafael Martínez.

Durante la inscripción de la candidatura, María Margarita Guerra estuvo acompañada por Caicedo, Martínez, líderes sociales, militantes del movimiento y concejales de diversos municipios del Magdalena.

Con este anuncio, Fuerza Ciudadana busca consolidar su presencia en el escenario político regional y mantener el control de la Gobernación en medio de un proceso electoral atípico que ha despertado el interés de varios sectores.

