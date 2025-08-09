Fuerza Ciudadana advierte que en el Magdalena se prueba la ‘receta’ para eliminar a la oposición

Santa Marta

El movimiento Fuerza Ciudadana, liderado por el líder de izquierda, Carlos Caicedo Omar, advirtió a través de un comunicado que el Magdalena se ha convertido en el “laboratorio de los poderes tradicionales para eliminar a sus adversarios políticos”, lo que para él es una clara amenaza para la democracia y la autonomía regional en todo el país.

Recordó que en los últimos años han sido objeto de una serie de decisiones e intervenciones institucionales con las que pretenden debilitar su representación política. Entre ellas señalan la pérdida del umbral al Senado en 2022, la revocatoria de su personería jurídica, la anulación de la Alcaldía de Santa Marta y, más recientemente, la suspensión del gobernador Rafael Martínez, electo con más de 307 mil votos.

Caicedo señaló que, lo que no han podido derrotar en las urnas, “buscan destruirlo mediante artimañas”. “Esta persecución vulnera la Constitución, nuestros derechos políticos y el derecho ciudadano a elegir libremente. También desconoce el Pacto de San José, lo cual podría derivar en una condena internacional al Estado colombiano", anotó.

‘PRESIDENTE DEBE RESPETAR LA TERNA’

En el escrito, Carlos Caicedo manifestó que el presidente Gustavo Petro tiene la responsabilidad histórica de respetar la terna presentada por Fuerza Ciudadana o, por el contrario, convertirse en cómplice de quienes han buscado derrocarlo.

“Lo que está en juego no es el poder para un movimiento, sino la defensa misma de la democracia, la autonomía de las regiones y la coherencia entre las fuerzas políticas que han actuado con lealtad hacia el gobierno nacional (...) hemos presentado oficialmente una terna integrada por tres mujeres con reconocida trayectoria, liderazgo social y compromiso con el cambio: Ingris Mirelda Padilla García, Denis Rangel Lozano y Jenny Marcela Camacho Neuto", expuso.

Dijo que espera que el respeto a esta terna sea una demostración de compromiso con la democracia colombiana y la autonomía regional. “El presidente Petro sabe mejor que nadie que la coherencia es clave para garantizar la continuidad de un mandato popular”, se leyó en el comunicado.

Es valido anotar que, Fuerza Ciudadana convocó a una convención extraordinaria para el 31 de agosto, donde definirá su postura frente a las elecciones atípicas que podrían convocarse si se mantiene la anulación de la elección del gobernador Martínez.