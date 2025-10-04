Israel se acogerá de forma inmediata a la primera fase del plan de Trump para la paz en Gaza

A través de un escueto comunicado, Israel informó que se prepara para implementar de forma inmediata la primera fase del plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Tras la aprobación parcial de este plan por parte de Hamás, que acogió la liberación de los rehenes israelíes bajo los términos impuestos por Trump, Israel se someterá al intercambio de prisioneros, aguardando por la posición final del brazo armado de la organización palestina.

#MUNDO | A través de un comunicado, el gobierno israelí se prepara para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de paz para Gaza de Trump, liberando a los rehenes palestinos, tras la aprobación parcial de la propuesta por parte de Hamás.



"Continuaremos trabajando… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 4, 2025

La oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu indicó que “continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra”.

El grupo islamista Hamás además declaró su disposición de negociar de forma inmediata los detalles que permitan la liberación de los secuestrados.

Trump dice creer que esta organización está preparada para “una paz verdadera” y exigió a Israel que deje de bombardear la franja de Gaza para dar lugar a la liberación de los rehenes que siguen bajo custodia de Hamás “de forma rápida y segura”.

Trump aseguró que está “cerca de lograr que termine la guerra” en la Franja de Gaza y de alcanzar la paz en medio oriente.

El comunicado del Gobierno de Tel Aviv no hace mención a la petición del mandatario estadounidense.

Siga leyendo: Israel: estamos negociando con Estados Unidos, una vez Gaza esté destruida, veremos cómo repartirla

Por otra parte, medios locales y la televisión catarí Al Jazeera reportan que los ataques en la Franja no cesaron a lo largo de la noche.

Previamente, el portavoz de la Defensa Civil de Gaza publicó en su canal de Telegram que la ciudad de Gaza estaba siendo víctima de “bombardeos sin piedad”.