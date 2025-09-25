Flotilla humanitaria para Gaza denuncia ataques de Israel y espera “arremetida potencialmente letal”

The first vessel "Sirius" of a civilian flotilla, carrying pro-Palestinian activists and humanitarian aid and aiming to break the Israeli blockade of the Gaza Strip, leaves the Barcelona port on September 1, 2025, after being forced to return due to bad weather. Fierce Mediterranean winds forced back to Barcelona a Gaza-bound flotilla carrying humanitarian aid and hundreds of pro-Palestinian activists including environmental campaigner Greta Thunberg, organisers said today. Some 20 vessels left Barcelona yesterday aiming to "open a humanitarian corridor and end the ongoing genocide of the Palestinian people" amid the Israel-Hamas war, said the Global Sumud Flotilla -- sumud being the Arabic term for "resilience". (Photo by Lluis GENE / AFP) / LLUIS GENE

La Global Sumud Fotilla, conformada por 51 barcos que zarparon desde costas de España, Túnez, Italia y Grecia con el objetivo de llegar a Gaza para romper el bloqueo israelí, advirtió que prevé “nuevos ataques” de Israel en las próximas 48 horas, con armas “pesadas” que “podrían hundir las embarcaciones” o, incluso, “matar a los participantes”.

En una nota difundida por la organización, la flotilla alerta a la comunidad internacional “sobre información de inteligencia creíble que indica que es probable que Israel intensifique los ataques violentos contra la flotilla, utilizando potencialmente armas que podrían hundir embarcaciones y herir o matar a los participantes”.

La Global Sumud Flotilla, la misión humanitaria marítima más extensa organizada hasta el momento, está integrada por unos 500 activistas que continúan navegando unos kilómetros al sur de la isla griega de Creta, rumbo sureste, según explicó una portavoz de la Guardia costera de Grecia a EFE.

Ataques con drones

La alerta se produce menos de 48 horas después de que la misión, que comenzó en España a principios de septiembre, denunciara, la madrugada del miércoles, “14 explosiones” y vuelo de “drones no identificados”, así como “interferencias en las comunicaciones”, durante su travesía hacia la franja palestina en el Meditarráneo.

Según los tripulantes, las explosiones se escucharon “en y alrededor de varios barcos de la Flotilla” y se vieron “objetos que fueron lanzados sobre, al menos, diez embarcaciones, desde drones o aeronaves, provocando daños”.

Frente a “estas amenazas”, el comité directivo de la flotilla “ha tomado precauciones inmediatas para priorizar aún más la seguridad de los participantes”, que -recordó- “están protegidos por las Convenciones de Ginebra y el derecho marítimo internacional”.

La flotilla global de Sumud zarza desde Barcelona hacia Gaza, en Barcelona, ​​España, el 31 de agosto de 2025. (Foto de Albert Llop/Nurphoto a través de Getty Images) Ampliar

Apoyo regional

Además, la misión contará con el apoyo de un buque de acción marítima de la Armada española, que se prepara para salir de Cartagena (Murcia), localidad mediterránea, como ya anunció el miércoles el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien dijo que la embarcación se envía para posibles rescates, “en caso de que haya alguna dificultad”.

Fuentes de la Armada española explicaron a EFE que se están llevando a cabo labores de alistamiento y aprovisionamiento, con el objetivo de que el buque pueda partir este mismo jueves para apoyar a la flotilla.

Su dotación está compuesta por 52 personas (alrededor de 60 si se suma a los sanitarios) y tiene capacidad para participar en operaciones convencionales de vigilancia marítima, pero también en misiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, antidrogas o control de la inmigración irregular.

Israel actuaría ante el “acto hostil”

Por otra parte, ante el alto riesgo que corre la flotilla, Italia instó a los activistas a aceptar el plan de entregar su carga humanitaria en Chipre porque “una vez que hayan abandonado aguas internacionales y entrado en aguas de otro Estado, no se podrá garantizar la seguridad”, ya que Israel lo considera “un acto hostil”.

Mientras, el Gobierno de Israel -que vincula a la misión con el grupo palestino islamista Hamás, a quien califica de “yihadista”- propone que la ayuda sea entregada en puertos israelíes para ser organizada y distribuida desde allí.

No obstante, los organizadores de la iniciativa rechazaron la propuesta y la calificaron como una “campaña sostenida de intimidación y desinformación por parte de Israel”, que intenta “justificar preventivamente una acción militar contra una misión humanitaria no violenta dirigida por civiles”.