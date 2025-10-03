Hamás acepta liberar secuestrados israelíes en Gaza bajo plan de paz de Donald Trump

En el plan aceptado por el grupo terrorista se incluyen 60 días en los que se liberarían todos los secuestrados y se permitiría el ingreso total de ayuda humanitaria y médica al territorio palestino. (Foto: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images) / MAHMUD HAMS

La organización palestina, Hamás, informó que está dispuesta a liberar a todos los rehenes israelíes que tiene en Gaza, bajo la propuesta de cese el fuego del presidente estadounidense Donald Trump.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes —vivos y restos mortales— según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamás en un comunicado, en el que añade que está listo para iniciar negociaciones con los mediadores “para discutir los detalles” del intercambio de prisioneros con Israel.

El grupo también se compromete a entregar la administración del enclave a una autoridad palestina independiente y a discutir los demás asuntos de la propuesta en un marco nacional unificado del que harán parte y al que “contribuirán con toda responsabilidad”.

El anuncio viene horas después del ultimátum que hizo Trump para que el movimiento islamista diese respuesta al plan de paz en Gaza antes del domingo 5 de octubre a las 18:00 ET.

La organización dice que llevó a cabo “consultas profundas en sus instituciones de liderazgo”, así como con las “fuerzas y facciones palestinas” y los países mediadores, para dar una respuesta “responsable” al plan de Trump.

En este sentido, la organización reconoció los esfuerzos internacionales “árabes, islámicos y los del presidente Trump”, para “detener la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda, el rechazo a la ocupación de la Franja y el rechazo al desplazamiento de nuestro pueblo palestino de ella”.

“El movimiento también renueva su aprobación para entregar la administración de la Franja de Gaza a una autoridad palestina de independientes (tecnócratas) basada en el consenso nacional palestino y apoyada por el apoyo árabe e islámico”, añade Hamás en el comunicado.

Al respecto de “otros asuntos relacionados con el futuro de la Franja de Gaza y los derechos genuinos del pueblo palestino”, Hamás dice que se establecerá una posición nacional unificada, basada en la ley internacional.