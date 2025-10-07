La capital vallecaucana recibe al Cali 2025 World Boccia Americas Regional Championships

La capital vallecaucana se consolida una vez más como epicentro del deporte paralímpico continental con la realización del Cali 2025 World Boccia Americas Regional Championships, certamen que reúne a 49 deportistas de 12 países y que tiene como sede el Hotel Dann Carlton.

La delegación colombiana inicia su participación con la presencia de tres representantes del Valle del Cauca en la categoría BC4 individual: Leidy Chica Chica, Edilson Chica Chica y Euclides Grisales, quienes este martes afrontan su primera jornada de competencia.

De acuerdo con el cronograma oficial. Las competencias individuales se disputarán del 7 al 10 de octubre; las pruebas de parejas BC3 y BC4 y equipos del 11 al 13 de octubre.

Edilson Chica se enfrenta al mexicano Addiel Ocampo Ramos desde las 9:30 a. m., mientras que Euclides Grisales compite ante el canadiense Marco Dispaltro a la misma hora. Por su parte, Leidy Chica Chica debuta frente a la peruana Jenny Quispe Lavado a las 11:30 a. m.

El evento, avalado por la World Boccia y organizado por la Federación Colombiana de Boccia, se extenderá hasta el 13 de octubre, con pruebas individuales hasta el día 10 y competencias por equipos y parejas entre el 11 y el 13.

Con este campeonato, Cali reafirma su condición de Capital Americana del Deporte, brindando un espacio de inclusión, excelencia y proyección internacional para los atletas paralímpicos del continente.