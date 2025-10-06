Más de 1.900 asistentes y $877 millones en ventas dejo Semana de la Biodiversidad en Cali

Cali está lista para liderar la conversación global sobre bioeconomía y desarrollo empresarial basado en naturaleza”, afirmó María del Mar Palau, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali.

La primera edición de la Semana de la Biodiversidad Cali 2025, avalada por la ONU, cerró su agenda empresarial con cifras históricas que posicionan a la Capital del Valle como epicentro regional de bioeconomía, innovación productiva y competitividad basada en naturaleza.

En cinco días, se movilizaron más de 1.900 asistentes nacionales e internacionales, se generaron más de $877 millones en intenciones de venta, $100 millones en ventas y se activaron inversiones proyectadas cercanas a USD 14 millones, consolidando a Cali como referente global en bioeconomía.

“Esta semana demostró que la biodiversidad no es solo patrimonio natural, sino una ventaja competitiva real para nuestras empresas. Cali está lista para liderar la conversación global sobre bioeconomía y desarrollo empresarial basado en naturaleza”, afirmó María del Mar Palau, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali.

Este evento congregó delegaciones de 17 países en torno a la innovación, la biocultura, la bioeconomía y la conexión entre ciencia, empresa y comunidad. Durante la semana se realizaron más de 350 actividades académicas, culturales, comunitarias y empresariales, en alianza con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales que ratificaron a Cali como punto de encuentro global para hablar de biodiversidad y desarrollo.

Según las estimaciones actualizadas por SITUR, la ocupación hotelera de la ciudad alcanzó el 70 %, de los cuales 20 puntos porcentuales fueron generados directamente por el evento, evidenciando su impacto positivo sobre el sector turístico y de servicios. Asimismo, los ingresos turísticos se estimaron en $7.600 millones de pesos, reflejando un incremento del 10 % respecto a las proyecciones iniciales.

Conexiones que generan valor

En total, se desarrollaron 18 espacios de conocimiento y conexión que reunieron a más de 1.900 participantes, donde el Foro Potencial Pacífico fue uno de los eventos más concurridos con 292 asistentes.

El Pabellón Potencial Pacífico de la Cámara de Comercio de Cali se consolidó como una vitrina de innovación y expansión comercial, con la participación de 60 empresas del Valle del Cauca y el Pacífico colombiano que transforman la biodiversidad en productos y servicios con potencial global.

Con altos niveles de satisfacción, generación de contactos y nuevos clientes, este espacio se posicionó como un catalizador de visibilidad y oportunidades. Si bien persiste el reto de fortalecer alianzas estratégicas a largo plazo, el Pabellón abrió un camino de crecimiento para las empresas participantes, especialmente durante la segunda jornada, cuando alcanzó su punto máximo de dinamismo.

Los resultados empresariales

• Ventas acumuladas superiores a los $100 millones de pesos.

• El 31% de las empresas incrementó sus ventas en un 411% promedio respecto a sus cifras habituales.

• En redes sociales, las marcas crecieron en promedio un 276% en Instagram, 195% en Facebook y 139% en TikTok.

• El 77% de las empresas generó hasta 15 contactos nuevos, y un 8% reportó más de 30 contactos.

• El 96% de las empresas calificó la experiencia como satisfactoria.