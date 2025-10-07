Última hora: Sale Ricardo ‘el Gato’ Pérez de la dirección deportiva de Millonarios

Ricardo ‘Gato’ Pérez, exjugador de Millonarios y quien venía desempeñándose como director deportivo del club desde hace más de un año, ya continuará en dicho cargo, según informó César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol.

César Augusto añadió que El Gato no saldrá del club, sino que será reubicado y cumplirá un nuevo rol. Por su parte, Edgar Moreno llegará como nuevo director deportivo del equipo.

“Hay reestructuración en los ideales, en la manera de ver el futuro de otra forma, como se van a afrontar los campeonatos a partir de la próxima temporada. Empieza una nueva etapa en Millonarios y una reestructuración. Lo primero es que se va a el Gato Pérez como director deportivo, no sigue como director deportivo, no quiere decir que se vaya de Millonarios”, decláro Londoño.

Al respecto, sobre Edgar Moreno, agregó: “El nuevo director deportivo del equipo y que se va a encargar de la parte fútbol, que es fundamental en estas épocas, es Edgar Moreno, un hombre de la casa que ha sido fundamental en el descubrimiento y promoción de varias figuras de las divisiones inferiores a la máxima categoría del primer equipo”.

¿Qué pasará con el Gato Pérez?

“El Gato Pérez va a pasar a la dirección administrativa-deportiva, es decir se va a encargar de la gerencia que maneja la logística de los viajes, el contacto con los demás clubes, la parte administrativa gerencial de lo deportivo, no del tema económico”, concluyó al respecto.

Con Ricardo Pérez como director deportivo, Millonarios no pudo conseguir ningún título. Actualmente el club se encuentra fuera de los ocho y al borde de la eliminación. Esta noche tendrá un duelo clave en casa ante el América de Cali.