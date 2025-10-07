Luis Valero reveló motivos del descenso de Envigado: “se contaminó el vestuario”

Envigado firmó su descenso de la Liga Colombiana tras caer con Atlético Bucaramanga en el desarrollo de la fecha 14, y jugará el Torneo Colombiano en 2026.

El máximo accionista de ‘La Cantera de Héroes’, Luis Valero, habló en exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, donde reveló los detalles que descendieron al club con 6 compromisos restantes.

Declaraciones de Luis Valero

El presidente de la junta directiva de Envigado estalló en contra de las apuestas deportivas, arbitraje y algunas decisiones del club que lo llevaron a despedirse de la máxima categoría del fútbol nacional.

Sobre el descenso de Envigado:

“Si bien era una situación que podíamos calcular desde el año pasado, teníamos la ilusión de competir y hacer lo posible por salvar la categoría. Sobre las causas, tenemos que reconocer que nos equivocamos saliéndonos de nuestra filosofía”, explicó.

“Envigado invierte mucho dinero en la cantera, y cuando hace un año y medio comenzamos ver el tema del descenso, y el tema de esa reforma; que los equipos que subían tenían un promedio diferente, que era muy fácil para ellos salvarse y a los equipos que siempre estábamos en esas zonas medias de descender, se quiso traer jugadores experimentados y esto no nos funcionó“, aseguró.

Acerca de los responsables:

“Fue una mala experiencia, se contaminó el vestuario. A eso súmele el tema de las apuestas, los problemas que vivimos de partidos; unos que ya denunciamos a la fiscalía y otros que no teníamos pruebas y no podíamos salir a decir nada", afirmó.

“Si hay un solo responsable, somos los directivos y soy yo como cabeza visible”, resaltó.

El tema de las apuestas deportivas:

“Ya tenemos denuncias, están en la fiscalía y tenemos dos maneras de verlo. Muchos equipos estamos padeciendo esto de las apuestas. O lo miramos y lo enfrentamos o nosotros como directivos y ustedes como periodistas miramos para otro lado. Esto es algo que nos afecta, y sobre todo a los equipos pequeños", complementó.

“Los sueldos de estos equipos no son lo mismo que el de un jugador que se va a ganar 100 millones o 200 al mes”, declaró.

“Pero estos son sueldos de 5, 10, 15 millones, que seguramente si les dan 50 por un partido, ponen a pensar a los jugadores. Tenemos que denunciar esto y hacer que no prospere. No podemos seguir así y esto hay que enfrentarlo”, sentenció.

“Hubo jugadores que tuvimos que denunciados, y otros donde jugadores nos mostraban los chats donde decía; tanto por un penalti o tanto por una tarjeta. Esto hace parte de una serie de situaciones que se vivieron, y equivocaciones en fichajes de los jugadores experimentados. No logramos que estos jugadores aportaran lo que debían aportar", afirmó Luis.

“Ya lloramos y estamos preparándonos para subir inmediatamente, nosotros el año entrante tenemos que subir", manifestó.

“Venimos trabajando en consolidar un grupo, la idea es mantenerlo y hacer ajustes en los puestos que se requieran, pero siendo muy cuidadosos cuando nos reforcemos, y no de jugadores tan experimentados, pero sí con experiencia”, dijo.

“La inversión que hacemos nosotros es muy grande, pero no solamente invertimos en el equipo profesional, porque tenemos un compromiso, una misión. Y ahí es donde se va la mayoría de la inversión, y ahí donde invertimos fracasamos", respondió el máximo accionista del club.

“Lo sabemos todos, los directivos del fútbol y dirigentes. Tenemos que, de verdad, trabajar en la investigación de estos casos. Esto está gravísimo y es un tema que debemos hablarlo de frente”m, insistió.

“En el tema del arbitraje colombiano vemos cosas rarísimas, decisiones inexplicables y los rumores que surgen toca volverlos pruebas”, sostuvo.

“Andrés Orozco va a continuar, esto no es culpa de él y confiamos plenamente en él”, finalizó el entrenador.