Defensora frena a Benedetti: “Alertas electorales no son mi opinión, sino metodología probada”

Bogotá

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, le salió al paso a las críticas del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dijo que ella no conocía el país. La defensora lo invitó a participar de las reuniones donde se dan a conocer los detalles de cómo se hacen las alertas tempranas como la que dio a conocer hoy en materia electoral donde reveló que 62 municipios del país están en cuidados intensivos.

Iris Marín, aseguró que ella representa una entidad como la Defensoría del Pueblo que tiene presencia territorial a través de 42 oficinas y que sus advertencias están debidamente verificadas y que no sabe de donde está sacando el ministro del Interior, Armando Benedetti, los datos, para controvertir los de la defensoría.

“Pues el informe lo hicimos público hoy a las 7 de la mañana. Entonces no sé cuál es la fuente con base en la cual el objetó el estudio porque el estudio no se conocía. Las razones que pueda llegar a tener las desconozco. Creo que aquí lo importante es articularnos entorno a la respuesta institucional, debemos pensar en el país.

La Defensora del Pueblo le hace una invitación a Benedetti a que se vean en la comisión nacional de garantías electorales y allí le explicarán todos los detalles de las alertas electorales y los riesgos para que se tomen las medidas con anticipación.

“Bueno la invitación al ministro del Interior es a que nos podamos ver en la Comisión Nacional de Garantías Electorales, le podemos, le podemos compartir cual es la metodología del Sistema de Alertas Tempranas. Esta es una metodología que el SAT ha venido desarrollando para alertas tempranas electorales por más de 10 años, no es la primera vez. La hacen 100 analistas en todo el país. Entonces no es mi posición personal. Soy vocera de una metodología probada, solida, que lleva muchos años.

Precisamente hoy se reveló la primera alerta para seis procesos electorales que enfrentará el país y 62 municipios están en cuidados intensivos. Esta alerta electoral tendrá un monitoreo constante con el fin de emitir el informe de seguimiento durante el primer trimestre del año 2026.