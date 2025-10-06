Política

Benedetti arremete contra Iris Marín: “Defensoría se equivoca mucho, hay desconocimiento del país”

La discordia es por el el mapa de riesgo electoral.

Defensora del Pueblo, Iris Marín, y Armando Benedetti

Los desacuerdos entre el ministro Armando Benedetti y la defensora Iris Marín se han visto en los últimos días con profundidad, ante los riesgos electorales que existen en el país.

El disgustó lo generó la creación del mapa de riesgo electoral, en el que trabajan 5 entidades: La cúpula militar, la Registraduría, Defensoría y los Ministerios del Interior y de Defensa.

En una reunión con los representantes del denominado “Plan Democracia”, el ministro Armando Benedetti confirmó qué hay 104 municipios que tienen alto riesgo electoral, en los departamentos de Cauca, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Tras la reunión, el ministro aprovechó para cuestionar a la Defensoría, por haber presentado un mapa de riesgo electoral que no está bien elaborado.

“La Defensoría hace un informe con todos los errores posibles porque lo hace con base en denuncias o precauciones que se deben tomar“, dijo el jefe de la cartera del Interior.

Además, cuestionó que “se equivoca mucho, parece que hubiera un interés, a veces uno no sabe si es por maldad o por falta de conocimiento del país”, dijo Benedetti.

