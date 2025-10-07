Defensoría del Pueblo lanza una alerta temprana electoral para la región del Catatumbo

La defensora del pueblo de Colombia Iris Marín Ortiz. / Foto: EFE/ Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Catatumbo

Son al menos 12 los municipios de Norte de Santander, donde la Defensoría del Pueblo han hecho un llamado a la acción urgente, frente a la alerta temprana electoral 2025 - 2026, que realiza el Ministerio Público.

Se estiman que en este departamento, al menos ocho actores armados, estarían dejando en riesgo los comisión que se celebrarán en el año 2026: Disidencias de las FARC, ELN, EGC, EPL, Tren de Aragua, AK 47, bandas criminales y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El abogado Germán Escobar, especialista en Derecho Electoral, aseguró que a la par a esta alerta, el lenguaje que usen los candidatos influyen en gran medida. “Las elecciones se pueden desarrollar de la mejor manera, sin necesidad de expresar ataques sobre cualquier situación. Sin necesidad de atacar, con palabras violentas a los contrincantes, se puede llevar una jornada electoral en paz”.

Así mismo destacó que “los candidatos deben darse cuenta que su lenguaje agresivo no va a solucionar nada, por el contrario, nos puede llevar a una situación más caótica”.

Finalmente, frente a la injerencia de los bandas trasnacionales en esta región, la Defensoría aseguró que "En la frontera sur y el occidente de Norte de Santander, el Tren de Aragua despliega actividades como la extorsión, el control del microtráfico, la trata de personas y la explotación sexual. Estas economías se conectan con la ruta de caminantes entre Cúcuta y Bucaramanga, así como con operaciones de lavado de dinero en Chinácota, Cúcuta y Pamplona“.