¿Consulta popular para la reforma de salud? El plan que estaría pensando el gobierno Petro

Y es que el gobierno no le ha caído muy bien los altibajos y cambios de votos que ha tenido la reforma de salud.

El paso de la reforma de salud en el Congreso ha pasado por desde apoyos inéditos, hasta cambios en los votos de muchos a quienes el gobierno pensaba que tenían seguros.

Por lo cual, el ministro del Interior, Armando Benedetti, contó que están considerando llevar a consulta popular la iniciativa.

Aunque aseguró que la propuesta la pensaron desde hace pocas horas, ya cobra fuerza para forzar la discusión y aprobación de una iniciativa que urgen todos los colombianos, ante los problemas del sistema de salud y demoras y ausencias de varios medicamentos.

“Lo de la consulta popular está sobre la mesa desde hace pocas horas...Porque es que lo que queda claro es que a este Congreso le quedó grande reformar la justicia, la salud, las reformas sociales, que si hacen bloqueos, les dan prebendas, no hay ninguna forma de llegar a un acuerdo”, aseguró.

¿Constituyente en Colombia?

A pesar de lo que ha generado la propuesta del gobierno Petro, parece que la iniciativa de una constituyente sigue puesta en la mesa.

Así lo aseguró el ministro Armando Benedetti, quien ratificó en que sería para el próximo gobierno porque ellos “no están buscando una reelección”.