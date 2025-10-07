Concierto de Guns N’ Roses en Bogotá: cambió de franja horaria

Después de las dudas sobre la ejecución del concierto en el espacio Vive Claro, ya se cuenta con todos los permisos para llevar a cabo la presentación que será esta noche, pero con modificación en su franja horaria.

Guns N’ Roses estará una hora y 20 minutos antes de lo que se tenía previsto. La banda se subirá a tarima a las 7:40 de la noche, ya que se tenía planeado que la banda se presentaría hacia las 9 p.m., lo que dejaría el horario de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 4:00 p.m.

Presentación de la banda 1280 almas: 6:40 p.m.

Presentación de Guns N’ Roses: 7:40 p.m.

Servicios especiales de Transmilenio

El servicio de transporte habilitó una operación especial para una llegada y salida fácil de la presentación. Las rutas habilitadas cubrirán zonas del norte, sur y oriente de la ciudad:

Primero de Mayo.

Unicentro.

Septimazo.

Recuerde atender a todas las recomendaciones. Para más información acerca de las rutas y los servicios específicos, consulte aquí.