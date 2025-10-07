🔴EN VIVO| Movilidad Bogotá HOY, concierto Guns N’ Roses y partido de Millonarios: Transmilenio y tráfico

Durante la jornada de este martes 7 de octubre, Bogotá vive varios eventos que pueden afectar la movilidad de la capital. Uno de ellos es el partido de Millonarios vs. América de Cali, que se desarrollará en el Estadio el Campín a las 7:30 p.m. por la jornada 14. Por otro lado, el concierto de los Guns N’ Roses que se presentará a las 7:40 p.m. en el Vive Claro; un espacio que fue polémico ya que se cuestionó el espacio.

Sin embargo, durante la mañana y en el transcurso de la tarde, también se han presentado manifestación en apoyo al pueblo de Palestina, convocadas por el Frente de Acción por Palestina y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Guns N’ Roses: rutas especiales para el concierto

Desde el Distrito anunciaron que el sistema de transporte público de Transmilenio tendrá una operación especial que asegura que los asistentes tengan un regreso seguro a sus casas.

Ruta avenida Primero de Mayo

Esta ruta realizará recorridos por:

Avenida Calle 53 con carrera 65.

Centro Comercial Gran Estación.

Centro Comercial Salitre Plaza.

Tres Elefantes.

Centro Comercial Multiplaza.

Bavaria en la avenida Boyacá con calle Octava.

Avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.

Ruta Unicentro

Esta ruta realizará recorridos por:

Avenida calle 53 con carrera 65.

Centro Comercial Metrópolis.

Cafam Floresta.

Centro Comercial Iserra 100.

Olímpica Calle 100.

Avenida carrera 15 con calle 1001.

Centro Comercial Unicentro.

Centro Comercial Bulevar Niza.

Avenida Suba con calle 106.

Ruta Séptimazo

Esta ruta realizará recorridos por:

Avenida calle 53 con carrera 65.

Avenida calle 53 con carrera 37.

Concejo de Bogotá.

Planetario de Bogotá.

Centro Comercial San Martín.

Universidad Javeriana.

Universidad de La Salle.

Carrera Séptima con calle 72 bis.

Carrera Séptima con calle 81.

Calle 94 con carrera 14.

Transmilenio HOY: Movilidad Bogotá

6:21 p.m.: De acuerdo con el sistema operativo de Transmilenio, se reportan 193.908 personas afectas y un total de 107 estaciones y paraderos afectados.

5:21 p.m. | Sin operación las estaciones de Ciudad Universitaria, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, Salitre - El Greco, El Tiempo - Cámara de Comercio.

Concierto de Guns N’ Roses: horario de presentación

Si bien en un inicio se tenía previsto que el concierto empezara a las 9 de la noche, la banda notificó un cambio dentro de se programación principal. En este orden de ideas, el grupo musical estará hora y media antes iniciando el concierto.