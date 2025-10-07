Guns N’ Roses en Colombia: Horarios, movilidad y cierres viales

Luego de la incertidumbre que se generó alrededor del concierto de Guns N’ Roses por su realización en el escenario Vive Claro y los permisos que este requería, por fin se presentarán en el país. Esta noche, 07 de octubre estarán en Bogotá y luego pasarán a Medellín para presentarse el 11 de octubre, en el Estadio Atanasio Girardot.

Este concierto marca el regreso de la banda de rock al país después de tres años y también se convierte en el segundo evento de gran capacidad en el escenario de Vive Claro, el nuevo lugar de eventos de Bogotá.

Horarios:

Apertura de puertas: 4:00 pm

Banda telonera: 1280 almas, estarán en escenario sobre las 6:40 pm

Guns N’ Roses: 7:40 pm

Servicios de Transmilenio para la llegada al evento:

TransMilenio dispone 17 servicios troncales en las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, en la troncal avenida El Dorado, y 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal NQS Central, garantizando alternativas eficientes y oportunas para llegar. TransMiZonal cuenta con 24 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos aledaños al lugar del evento en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63.

TransMilenio tendrá operación especial para la evacuación a través de tres rutas especiales del componente TransMiZonal, las cuales tendrán despachos según la demanda de la comunidad usuaria:

Avenida 1 De Mayo:

Avenida Calle 53 con carrera 65

Centro Comercial Gran Estación

Centro Comercial Salitre Plaza

Tres Elefantes

Centro Comercial Multiplaza

Bavaria

Avenida 1 de Mayo

Unicentro:

Avenida calle 53 con carrera 65

Centro Comercial Metrópolis

Cafam Floresta

Centro Comercial Iserra 100

Olímpica Calle 100

Avenida carrera 15 con calle 1001

Centro Comercial Unicentro

Centro Comercial Bulevar Niza

Avenida Suba con calle 106

Septimazo:

Avenida calle 53 con carrera 65

Avenida calle 53 con carrera 37

Concejo de Bogotá

Planetario de Bogotá

Centro Comercial San Martín

Universidad Javeriana

Universidad de La Salle

Carrera 7 con calle 72 bis

Carrera 7 con calle 81

Calle 94 con carrera 14

Desvíos:

Carrera 66A, en sus dos calzadas, entre la calle 26 y la calle 53.

Un carril de la calzada sur de la calle 53, entre carreras 66A y 60, incluyendo el sendero peatonal sur.

Un carril de la calzada occidental de la carrera 60, entre calles 53 y 42.

El organizador del evento garantizará acceso a la carrera 66A, a la altura de la calle 26 y de la calle 53 a residentes, vehículos de emergencia y TransMiZonales. Para los demás vehículos, se sugiere tomar vías alternas como la carrera 67A o la carrera 60.

Objetos permitidos y prohibidos en Vive Claro:

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes, la organización del evento ha establecido una estricta lista de objetos prohibidos.

Armas de fuego, armas cortopunzantes y elementos que puedan ser utilizados como proyectiles.

Objetos de vidrio o metálicos (botellas, termos, etc.).

Artículos inflables.

Sombrillas.

Sillas plegables.

Sustancias psicoactivas o cualquier tipo de droga.

Cámaras de video, cámaras fotográficas profesionales, drones.

Instrumentos musicales.

Walkie Talkies o radio de comunicación.

Pancartas o carteles de gran tamaño, palos de banderas.

Bebidas alcohólicas o alimentos.

Cigarrillos o vapeadores.

Aerosoles.

Bolsos o morrales de gran tamaño.

Mascotas.

Correas con chapas grandes o taches.

Cadenas largas o joyería con puntas.

Camisetas alusivas a equipos de fútbol.

Cascos de motos o bicicletas.

Por otro lado, lo que sí es recomendable llevar:

Morrales/bolsos que no excedan 30x30x15 CM (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC).

Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11x16 CM.

Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas).

Canguros que no excedan 11x16 CM.

Celulares y powerbanks.

Maquillaje (Sin espejos, vidrios, tijeras, pinzas).

Bloqueador solar (máximo 100ml).

Gafas de sol.

Impermeable.

Sombreros/gorras.

Gel antibacterial (máximo 100ml).

Adicionalmente la organización del evento hace un llamado a estar pendientes de la información que se brinda en las boletas disponibles en la aplicación Quentro, allí se podrá visualizar la entrada por la que deberán ingresar y cuál es la forma correcta de llegar según la ubicación de cada puerta.