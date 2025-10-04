Distrito otorga permiso para concierto de Guns N’ Roses en Vive Claro de Bogotá

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El distrito otorgó el permiso para realizar el concierto de Guns N’ Roses en el escenario Vive Claro de Bogotá este martes 07 de octubre.

Luego de las revisiones hechas por el IDIGER a los documentos radicados por los promotores del concierto, el evento se concretó.

Según el distrito, la resolución con el concepto favorable para realizar el concierto, será emitida este domingo.

Las empresas promotoras del evento radicaron el jueves en la noche, de nuevo el permiso para el concierto, ya que había sido negado por el IDIGER, porque en un principio consideraron que no cumplía con los estándares de seguridad para los espectadores.