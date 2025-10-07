Colombia, por el paso a cuartos del Mundial Sub-20: ¿Cuántas veces ha clasificado a esta fase?

La Selección Colombia superó la fase de grupos del Mundial Sub-20 y, si bien no mostró un fútbol vistoso, consiguió los resultados y logró avanzar a octavos de final en el primer puesto. Lo hizo por delante de Nigeria y Noruega, mientras que Arabia Saudita quedó eliminada en la zona F.

Le puede interesar: Gigante de Europa habría enviado ojeadores al Mundial Sub-20 para seguir a Neiser Villarreal

La Tricolor superó 1-0 al conjunto saudí en el primer juego, luego empató 0-0 con Nigeria y cerró con igualdad 1-1 ante Nigeria. Avanzó como líder del grupo debido al ítem de desempate del juego limpio, pues Noruega sufrió más cartulinas amarillas.

Colombia, por el paso a cuartos de final

El combinado nacional no tendrá un reto fácil si quiere meterse entre las mejores ocho selecciones del mundo en la categoría. Su rival será Sudáfrica, un equipo que quedó segunda del Grupo D con las mismas unidades (6) que el líder, Estados Unidos. El cuadro africano marcó 5 goles y cuenta con un plantel destacado, por lo que se estima un partido quizá más complicado que el enfrentado con Nigeria.

Lea también: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Sub-20?: Así podrá seguir el partido EN VIVO

Este juego por los octavos de final tendrá lugar el miércoles 8 de octubre desde las 2:30 p.m. (hora de Colombia) en el estadio de Talca, México.

📸 ¡𝗘𝗺𝗽𝗮𝘁𝗲, 𝗹𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼 𝘆 𝗰𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻! 💪



Imágenes de la igualdad 1-1 🆚 🇳🇬 por la Copa Mundial de la FIFA Sub 20#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/Yf1C4QTfKC — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 6, 2025

¿Cuántas veces ha clasificado Colombia a cuartos del Mundial Sub-20?

Vale la pena mencionar que el mejor puesto que ha logrado Colombia en un Mundial Sub-20 es el tercero, al cual avanzó en la Copa del Mundo 2003, bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda.

Selección Colombia tendría novedosa camiseta alternativa para el Mundial 2026 ¿Le gusta?

En las 11 participaciones previas en mundiales de la categoría, la Tricolor ha llegado en cinco oportunidades a cuartos de final, en tres ocasiones se ha quedado en octavos, dos en fase de grupos y una en semifinales (tercer lugar).

Participaciones de Colombia en los mundiales sub-20

Edición Ronda Posición Unión Soviética 1985 Cuartos de final 8° Chile 1987 Fase de grupos 9° Arabia Saudita 1989 Cuartos de final 7° Australia 1993 Fase de grupos 13° Emiratos Árabes 2003 Semifinales 3° Países Bajos 2005 Octavos de final 9° Colombia 2011 Cuartos de final 6° Turquía 2013 Octavos de final 9° Nueva Zelanda 2015 Octavos de final 15° Polonia 2019 Cuartos de final 7° Argentina 2023 Cuartos de final 6°



