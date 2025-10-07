¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Sub-20?: Así podrá seguir el partido EN VIVO
Los dirigidos por César Torres clasificaron a los octavos de final del Mundial Sub-20 en Chile.
Continúa el Mundial Sub-20 que se disputa en territorio chileno. Tras el reciente empate 1-1 de la Selección Colombia ante Nigeria, los dirigidos por Cesar Torres lograron clasificarse a los octavos de final de esta competición, pero tuvieron que esperar el resultado de los otros rivales del grupo F.
Colombia pasó primera de su zona, gracias a un factor poco usual: el juego limpio determinó el liderato del grupo, ya que los cafeteros tenían menos tarjetas amarillas en comparación con Noruega, que fue la segunda selección y con la que igualaban en los demás ítems.
Finalizando la fase de grupos de la Copa del Mundo, se definieron las llaves correspondientes a los octavos de final. En la que la Tricolor deberá enfrentar a Sudáfrica, que termino segunda del grupo E con 6 unidades, tras haber goleado 5-0 a Nueva Caledonia y vencer 2-1 a Estados Unidos.
¿Cuándo volverá a jugar Colombia?
Con 16 equipos clasificados a la siguiente ronda del campeonato, los octavos se disputaran del martes 7 de octubre al jueves 9 del mismo mes. El combinado nacional ya adelanta sus entrenamientos pensando en el próximo rival.
El plantel dirigido por César Torres, se mantiene en la ciudad de Talca situada en el centro del territorio chileno, gracias a haber quedado primera. Allí mismo, recibirá a la Selección sudafricana, en el estadio Fiscal de Talca, el próximo miércoles 8 de octubre, a partir de las 2:00 P.M (hora colombiana), el compromiso lo podrá seguir a través de DicercTv y el minuto a minuto de Caracol Radio.
El ganador de esta serie se enfrentaba al vencedor de la llave entre Ucrania y España que jugaran este martes. Sí la Selección Colombia llegase a avanzar a los cuartos de final, tendría al frente un rival europeo, en el camino por tener el trofeo de la Copa del Mundo Sub-20.