¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Sub-20?: Así podrá seguir el partido EN VIVO

Continúa el Mundial Sub-20 que se disputa en territorio chileno. Tras el reciente empate 1-1 de la Selección Colombia ante Nigeria, los dirigidos por Cesar Torres lograron clasificarse a los octavos de final de esta competición, pero tuvieron que esperar el resultado de los otros rivales del grupo F.

Colombia pasó primera de su zona, gracias a un factor poco usual: el juego limpio determinó el liderato del grupo, ya que los cafeteros tenían menos tarjetas amarillas en comparación con Noruega, que fue la segunda selección y con la que igualaban en los demás ítems.

Finalizando la fase de grupos de la Copa del Mundo, se definieron las llaves correspondientes a los octavos de final. En la que la Tricolor deberá enfrentar a Sudáfrica, que termino segunda del grupo E con 6 unidades, tras haber goleado 5-0 a Nueva Caledonia y vencer 2-1 a Estados Unidos.

¿Cuándo volverá a jugar Colombia?

Con 16 equipos clasificados a la siguiente ronda del campeonato, los octavos se disputaran del martes 7 de octubre al jueves 9 del mismo mes. El combinado nacional ya adelanta sus entrenamientos pensando en el próximo rival.

📽️ 𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲. 🤖⚽



Entrenamiento intenso de la 𝐒𝐮𝐛 𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐥𝐜𝐚, 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞🦾😎 #LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/IMEzeTpLSB — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 7, 2025

El plantel dirigido por César Torres, se mantiene en la ciudad de Talca situada en el centro del territorio chileno, gracias a haber quedado primera. Allí mismo, recibirá a la Selección sudafricana, en el estadio Fiscal de Talca, el próximo miércoles 8 de octubre, a partir de las 2:00 P.M (hora colombiana), el compromiso lo podrá seguir a través de DicercTv y el minuto a minuto de Caracol Radio.

El ganador de esta serie se enfrentaba al vencedor de la llave entre Ucrania y España que jugaran este martes. Sí la Selección Colombia llegase a avanzar a los cuartos de final, tendría al frente un rival europeo, en el camino por tener el trofeo de la Copa del Mundo Sub-20.