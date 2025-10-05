Selección Colombia tendría novedosa camiseta alternativa para el Mundial 2026 ¿Le gusta?

La Selección Colombia tendría lista desde ya, la que sería la segunda camiseta en la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En redes sociales ya circulan las primeras imágenes del novedoso diseño; aparentemente se filtró la información y los comentarios negativos no se han hecho esperar.

Esto mientras el equipo se prepara para los dos amistosos de la fecha FIFA que se jugarán en territorio estadounidense ante México y Canadá. La marca deportiva Adidas ya realiza el diseño de la indumentaria que usaría la ‘Tricolor’ el próximo año en la cita orbital.

Así sería la camiseta aleternativa de la Selección Colombia

El uniforme sería una mezcla de un estilo moderno e innovador. El color que predomina en la prenda es azul oscuro, con líneas horizontales de tonalidad turquesa y un toque de amarillo similar al neón en el cuello, borde las mangas y el escudo. Las imágenes inicialmente fueron filtradas por FootyHeadlines.

Esta sería la camiseta alternativa de Colombia para el Mundial: Footyheadlines Ampliar

Esta prenda se usaría cuando lo se pueda utilizar la tradicional camiseta amarilla de Colombia. Si este diseño se confirma, rompería con las versiones anteriores, apostándole a un estilo más arriesgado y contemporáneo, con tecnología y materiales modernos.

Hace casi un mes también se filtró la que sería la camiseta principal para los compromisos de la Selección, la cual tendría como color principal el amarillo, con detalles azules y rojos que conformarían al bandera del país. Lo llamativo del diseño serían las mariposas amarillas en honor a Gabriel García Márquez, premio nobel de literatura.

Por ahora ni la Federación Colombiana de Fútbol, ni su patrocinador oficial Adidas han confirmado oficialmente el modelo. Sin embargo, si se llegase a confirmar, posiblemente las camisetas se empezarían a utilizar en los algunos compromisos amistosos previos al Mundial del 2026.