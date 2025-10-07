Anuncian la construcción de la nueva Estación X12 de Bomberos en el sur de Cali

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y la Alcaldía Distrital, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo, firmaron un memorando de entendimiento que da inicio al proceso para la construcción de la Estación X12.

Esta nueva sede fortalecerá la atención de emergencias en el sur de la ciudad y parte del área metropolitana.

La Estación X12 estará ubicada en el sector de Piedra Chiquita, junto a Bochalema, una zona en constante expansión urbanística.

Con su entrada en funcionamiento, se busca reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en sectores como Pance, Valle del Lili, Ciudad Pacífica y Bochalema, donde actualmente los desplazamientos pueden tardar entre 25 y 30 minutos. Con la nueva estación, se espera disminuir ese tiempo a entre 8 y 10 minutos.

El capitán Francisco Javier Díaz González, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cali, destacó la importancia del acuerdo como un paso decisivo para la seguridad de los caleños:

“Hoy es un día importante para la ciudad. Este memorando de entendimiento nos permitirá construir la estación X12, que protegerá toda la zona sur. Nosotros realizaremos los estudios y diseños, y el distrito, a través del empréstito, ejecutará la construcción”.

Detalles técnicos y financieros

El acuerdo establece que la Alcaldía de Cali entregará el lote en comodato, mientras que el Cuerpo de Bomberos asumirá los estudios y diseños, valorados en aproximadamente 2 mil millones de pesos, con recursos propios de la institución.

Estos no provienen de la sobretasa bomberil, que se destina exclusivamente a la operación del cuerpo de socorro.

Por su parte, la construcción de la obra, estimada en 18 mil millones de pesos, será financiada por la Alcaldía mediante el empréstito distrital. Se prevé que los estudios y diseños estén listos antes de marzo de 2026, para dar paso a la fase de construcción, que podría demorar un año.

Si se cumple el cronograma establecido, la Estación X12 estaría operativa a comienzos de 2027, convirtiéndose en la duodécima estación del sistema bomberil de Cali.

Una obra que beneficia a Cali y al área metropolitana

El comandante Díaz González explicó que la ubicación de la nueva estación es estratégica, ya que tendrá una salida rápida hacia el norte pasando por la Universidad Autónoma y cobertura hacia el sur, incluyendo zonas de Jamundí y Puerto Tejada, lo que fortalecerá la atención en toda el área metropolitana.

“Esta estación cubrirá gran parte del sur de Cali, donde actualmente los tiempos de respuesta son muy altos. Con esta obra, esperamos brindar una atención más rápida y eficiente a los ciudadanos”, señaló el oficial.

Por su parte, la secretaria de Gestión del Riesgo, María Alexandra Pacheco, destacó la relevancia del proyecto:

“Hoy es un día histórico para Santiago de Cali y nuestra área metropolitana. Este proyecto fortalece la protección de la vida, los ecosistemas y la infraestructura de la ciudad y de municipios vecinos como Jamundí y Puerto Tejada”.