Seis nuevos buses para Metrolínea reforzarán el servicio entre el norte y Provenza en Bucaramanga

Bucaramanga

Desde Metrolínea confirmaron que entre hoy lunes 6 de octubre y mañana martes 7 de octubre estará llegando a Bucaramanga la primera flotilla de seis o siete buses que serán incorporados al sistema de transporte masivo, como parte de la fase inicial del plan de mejoramiento del servicio.

Los vehículos provienen de Antioquia y actualmente se encuentran en proceso de alistamiento final por parte de la empresa arrendad o ra.

“Estamos corriendo a doble marcha con la empresa a quien le rentamos los vehículos para tratar de que lleguen entre lunes y martes la primera flotilla de seis o siete vehículos. Todo depende del alistamiento que tienen esos vehículos y con esa flotilla iniciamos inmediatamente pruebas de ruta, pruebas de carril, pruebas con los conductores y a medir los tiempos específicos que nos va a tomar la parada en las estaciones. Ahí empezamos todas las pruebas requeridas, además también las pruebas de carga de combustible, las pruebas de hora pico, hora valle, los conductores y demás” explicó Emiro José Castro, gerente de Metrolínea.

¿Qué tipo de buses son?

De acuerdo con el gerente de Metrolínea, Emiro Castro, son unos buses grandes, buses duales, tipo padrón.

“Padrones, tienen puerta izquierda para parar en las estaciones centrales del sistema, es decir, en Quebradaseca, en Chorreras, en San Mateo y en la estación de Provenza Central y son buses para 80 pasajeros, una gran capacidad de pasajeros", precisó.

¿Qué necesidad resuelve la llegada de estos buses?

Desde la entidad aseguran que con esta flota será posible movilizar a los usuarios del norte hasta Provenza en solo 15 minutos, un avance importante frente a las demoras que hoy enfrentan los ciudadanos.

“Entran a resolver un problema que nosotros tenemos hoy y es el uso del carril exclusivo y la velocidad que nos va a permitir eso, sacar a la gente del norte hasta Provenza en 15 minutos para nosotros es sumamente importante”, comentó Emiro José Castro Meza, gerente de Metrolínea.

Con la llegada de estos nuevos vehículos, Metrolínea espera avanzar en la recuperación operativa del sistema, llevar un servicio más ágil a los miles de usuarios que a diario dependen de este medio de transporte en el área metropolitana y que a hoy están afectados.