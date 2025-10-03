¿Calidad de vida? Pobreza, movilidad, seguridad y empleo: los retos en el Área Metropolitana

Bucaramanga

El Informe de Calidad de Vida 2025, presentado por Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, hace un diagnóstico integral de la situación social y económica del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y señala que, pese a ciertos avances en movilidad y clase media, persisten problemas estructurales que afectan de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos.

Pobreza: una realidad que persistente

El estudio advierte que en el 2024 cerca de 379.000 habitantes del AMB vivían en pobreza monetaria, es decir, con ingresos inferiores a $639.000 mensuales. De ellos, más de 90.000 personas estaban en pobreza extrema, con ingresos inferiores a $301.000, lo que compromete incluso su acceso a la alimentación.

En cuanto a la pobreza multidimensional, que mide carencias en acceso a salud, educación y vivienda, alrededor de 57.000 personas (5% de la población) estaban en esta condición. El 70% de quienes son pobres multidimensionales también son pobres monetarios, lo que refleja una doble vulnerabilidad.

Si bien la clase media creció hasta el 49,2% de la población, el indicador aún está por debajo de ciudades como Bogotá (56,9%) y Medellín (54%). Además, la desigualdad en ingresos sigue siendo marcada, aunque el coeficiente de Gini (estadística de la desigualdad en la distribución de los ingresos), cayó a 0,466, lo que indica una leve mejora frente a años anteriores.

“Cuando hablamos de, por ejemplo, del crecimiento económico, ¿qué vemos? Vemos que en los últimos años ha habido un estancamiento, sin embargo, hay un crecimiento económico disparado al interior del área metropolitana de Bucaramanga. Vemos un municipio como Girón que crece a una tasa por encima del 7% en los últimos 9 años, pero, por otro lado, Bucaramanga está creciendo más o menos al 1 o 2% en el promedio, Piedecuesta y Floridablanca alrededor del 3%, entonces, ahí vemos una divergencia", comentó Juan Pablo Remolina, director ejecutivo de Prosantander.

Juan Pablo Remolina agregó que para que se logre mejorar los indicadores que impactan en la calidad de vida de los ciudadanos, es indispensable que existan verdaderamente políticas públicas.

Empleo e informalidad: un mercado laboral frágil

El informe señala que la tasa de desempleo en 2024 fue de 9,2%, cifra por encima de la meta nacional y con mayor afectación en las mujeres (9,0%) y los jóvenes, quienes registraron una tasa de 17,6%. Aunque el desempleo juvenil disminuyó respecto a 2023, la reducción se explica más por la salida de jóvenes del mercado laboral que por la creación de nuevas oportunidades.

A esto se suma que el 45,4% de los trabajadores están en la informalidad, lo que significa que casi la mitad de los ocupados carecen de seguridad social, prestaciones o estabilidad laboral.

Además, el 80,6% de los trabajadores del AMB gana menos de dos salarios mínimos, la proporción más alta entre las principales ciudades del país.

“El tema de oportunidades claras para sectores incluso jóvenes, esos llamados ”ni ni", los que ni estudian ni trabajan. Y en ese ejercicio tenemos que empezar nosotros, no solamente los gobernantes, sino los corporados, los integrantes de las mesas directivas de las corporaciones públicas de cada uno de los municipios, a formular políticas públicas que se sostengan en el tiempo, que no dependan de la voluntad de cada mandatario", comentó Diego Lozada, concejal de Bucaramanga.

Educación: avances en cobertura y retos en calidad

La cobertura educativa ha crecido, pero persisten desafíos en la permanencia. La deserción intra-anual en secundaria y media supera en algunos municipios el 6%, lo que compromete las posibilidades de los jóvenes de continuar en la educación superior.

El acceso inmediato a la universidad sigue siendo limitado: en 2024, Bucaramanga alcanzó un 60% de tránsito a la educación superior, Floridablanca un 59%, Piedecuesta 55% y Girón 53%. Esto significa que casi la mitad de los bachilleres no logra continuar sus estudios de manera inmediata.

En términos de calidad, solo el 13% de los estudiantes de colegios oficiales alcanzó el nivel B1 en inglés en las pruebas Saber 11°, frente al 45% de los colegios privados. Esta brecha refleja una fuerte desigualdad, que puede impactar en el acceso a oportunidades académicas y laborales.

Seguridad: la principal preocupación ciudadana

El informe también muestra que la inseguridad es el mayor problema percibido por los bumangueses: el 51,2% de los encuestados lo identifican como la principal dificultad de la ciudad.

Las cifras acompañan esta percepción. En 2024, la tasa de homicidios en el AMB subió a 18 por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional (16). Aunque Bucaramanga logró una leve reducción, Floridablanca, Girón y Piedecuesta presentaron aumentos en estas cifras.

“Hay problemáticas que hoy siguen aumentando, hoy la inseguridad es el principal problema del área metropolitana con un 51%”, señaló el concejal de Bucaramanga Diego Lozada.

En cuanto a los delitos contra el patrimonio, en 2024 se reportaron 2.982 hurtos a personas, con una reducción del 29,7% frente al 2023. Sin embargo, la tasa sigue siendo más alta que la de ciudades como Barranquilla y Cartagena.

Movilidad y transporte: la deuda del sistema masivo de transporte público

El transporte público continúa siendo un desafío. En 2024 se movilizaron 69,6 millones de pasajeros, lo que representa apenas el 80% del mejor momento del sistema. Metrolínea, en particular, no logra recuperar la demanda y los ciudadanos siguen optando por el transporte privado: el parque automotor creció 46% entre 2016 y 2024, con un aumento notable de motocicletas.

“Yo estoy convencido de que Metrolínea nació mal jurídica, financiera y estructuralmente en su comercialización. Lo que quiere decir es que ese rezago nos queda a nosotros, nosotros recibimos un sistema totalmente sin viabilidad y los anteriores gobernantes, si ustedes miran, lo que hacían era sacar recursos, inyectarlo, pero no eran soluciones definitivas y nosotros los gobiernos locales que estamos de turno no puede ser la constante de saber que eso va a terminar mal si no tomamos las decisiones definitivas y de fondo esto no va a cambiar”, expresó Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón.

¿Qué conclusiones deja el reciente Informe de Calidad de Vida?

El informe concluye que el Área Metropolitana de Bucaramanga enfrenta un panorama en el que por un lado, crece la clase media y mejora levemente la distribución del ingreso; y por otro, persisten graves problemas de pobreza, informalidad laboral, baja calidad educativa e inseguridad y movilidad.

La socialización de los 100 indicadores evaluados, hace un llamado a las administraciones locales del área metropolitana, el sector privado y la ciudadanía para trabajar de manera conjunta en superar los desafíos y garantizar un desarrollo más equitativo y sostenible en la región.