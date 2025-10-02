Bucaramanga: Juez advierte cierre de El Carrasco en 2026 por incumplimiento en manejo de basuras

Bucaramanga

En una audiencia realizada este jueves 2 de octubre de 2025, el juez que supervisa el cumplimiento del fallo sobre el relleno sanitario El Carrasco, advirtió que el sitio podría ser cerrado definitivamente a partir del 1 de abril de 2026, si los municipios del área metropolitana de Bucaramanga no presentan una propuesta clara y conjunta para el manejo, aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos.

El despacho judicial señaló que, pese a los anuncios y mesas técnicas celebradas en los últimos años, ninguna de las soluciones propuestas se ha materializado. Aunque Bucaramanga y Floridablanca ya actualizaron sus planes de gestión de residuos (PEGIR), municipios como Piedecuesta y Girón siguen en trámites preliminares que se extenderán incluso hasta 2027.

Durante la diligencia, el juez recordó que desde 2011 existe un mandato judicial de cierre del Carrasco y que, a la fecha, “solo persisten ideas, proyectos y promesas, sin acciones concretas”. En particular, criticó la falta de avances en la planta de preclasificación de residuos y la repotenciación de la planta de lixiviados, obras claves para garantizar la sostenibilidad del sitio, pero que aún no entran en funcionamiento.

El informe más reciente de la EMAB reveló además que en septiembre de 2025 se depositaron 29.561 toneladas de basura, superando en 184 toneladas las cifras de agosto y evidenciando el incumplimiento de la meta de reducción del 15% en la disposición de residuos.

Aunque existe la advertencia del cierre de El Carrasco, por ahora continuará abierto. ¿Qué deben cumplir los municipios?

Frente al actual panorama, el juez convocó a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, al gobernador de Santander y a los ministerios de Ambiente y Vivienda a instalar una mesa técnica ambiental desde el lunes 6 de octubre de 2025, con reuniones periódicas hasta noviembre, para definir una propuesta definitiva de acción.

Así quedaron definidas las fechas de las mesas técnicas ambientales en la Alcaldía de Bucaramanga:

6 de octubre: deben estar presentes todos los alcaldes, el gobernador y ministros (puede ser virtual).

deben estar presentes todos los alcaldes, el gobernador y ministros (puede ser virtual). 16 de octubre: reunión equipos técnicos

reunión equipos técnicos 13 de noviembre: reunión alcaldes área metropolitana

reunión alcaldes área metropolitana 27 de noviembre: presentación propuesta final de mejoras.

presentación propuesta final de mejoras. 16 de diciembre: audiencia de verificación. Ya debe estar en funcionamiento la propuesta final, antes de la vacancia judicial.

De no lograrse un plan conjunto y verificable, la advertencia del juez es clara: el Carrasco dejará de operar en abril de 2026, lo que pondría en riesgo a todo el sistema de disposición final de residuos del área metropolitana de Bucaramanga.