Rehabilitan a sobrevivientes de quemaduras con acompañamiento canino, en Medellín

Tratamiento con caninos para pacientes con quemaduras en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Cortesía: Hospital San Vicente Fundación de Medellín

Medellín

El Hospital San Vicente Fundación de Medellín y la Fundación Huellas Sanadoras, implementaron una terapia asistida con caninos, en la unidad de quemados de este centro asistencial.

Este entorno hospitalario de alta complejidad, tiene la posibilidad de tener este tipo de tratamientos, que, de acuerdo con estudios, aporta al bienestar emocional y genera efectos clínicamente medibles, como reducción del dolor, la ansiedad y el estrés.

Los tratamientos con perros buscan que los procesos de recuperación sean más humanos y efectivos, por ello, se busca este tipo de rehabilitación física al estimular la movilidad, la fuerza muscular y la coordinación, lo cual acelera los procesos de recuperación funcional.

Este programa, que es pionero en el país, integra las intervenciones en la Unidad de Quemados, tanto pediátrica como de adultos del hospital San Vicente Fundación.

Ya hay experiencia de este tipo de alianzas

Durante la pandemia de COVID-19, ambas instituciones unieron sus esfuerzos para brindar acompañamiento emocional y fortalecer el bienestar de los trabajadores de la salud, quienes desempeñaban un rol fundamental en ese momento de gran complejidad.

A partir de esa experiencia, se extendió a pacientes hospitalizados y luego evolucionó a consolidarse como un programa que busca brindar bienestar emocional para las personas que han sido víctimas de quemaduras, allí se favorece la movilidad, fuerza muscular, coordinación y otros elementos indispensables para la adecuada recuperación.

Liliana María Arango, fisioterapeuta del Hospital San Vicente Fundación Medellín, explicó que “con la terapia asistida por animales logramos sanar más allá de la piel. Estos terapeutas de cuatro patas generan un vínculo emocional que reduce el dolor, motiva a realizar el movimiento con objetivo terapéutico y devuelve esperanza en medio de un proceso difícil. Hoy vemos cómo nuestros pacientes logran avances más rápidos y significativos, y nos sentimos orgullosos de ser pioneros en implementar esta estrategia innovadora en la Unidad de Quemados del Hospital, gracias al compromiso y la alianza con la Fundación Huellas Sanadoras, cuyo trabajo ha sido fundamental para hacer realidad este programa”.

La estrategia se adelanta con caninos entrenados y un guía voluntario, que trabajan con un equipo de rehabilitación de las unidades de atención médicas, para alcanzar los objetivos que se plantean.

Es un apoyo a la salud mental

Este tipo de terapia también “reduce la ansiedad y el estrés frente a procedimientos dolorosos y fortalecen el ánimo y la disposición de los pacientes para continuar activamente en sus terapias”, explicó el centro asistencial.

¿Qué resultados han logrado en este hospital con esta alianza?

Indicaron desde el Hospital San Vicente Fundación de Medellín, que los pacientes que se resistían a caminar por el dolor ya están dando unos primeros pasos y son motivados por los perros.

Otros pacientes han recuperado movilidad en sus manos con ejercicios sencillos como peinar a los animales o jugar con ellos.

Aclararon desde el Hospital que la totalidad de las actividades tienen un objetivo terapéutico y están bajo la supervisión del equipo de salud, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad.

Carolina Escobar, fundadora y presidenta de la Fundación Huellas Sanadoras, agregó que “Desde el año 2020 trabajamos junto al Hospital San Vicente Fundación Medellín para llevar bienestar a quienes más lo necesitan. Ser los primeros en Colombia en implementar la terapia asistida con animales en una unidad de quemados demuestra que nuestro propósito puede transformar realidades. Este es un proceso de sanación y de curación, con un verdadero efecto 360: los pacientes, sus familias, el equipo de salud e incluso nuestros voluntarios se benefician al vivir esta experiencia. Estamos validando en el país lo que ya se reconoce internacionalmente como buenos resultados, con indicadores claros como menos uso de analgésicos, tiempos más cortos de recuperación y un impacto positivo en el estado emocional y físico de quienes participan en el programa”.

Hay un trabajo especial para estos perros

Los binomios, de canino y su guía, tienen un entrenamiento avanzado en la comprensión del lenguaje de los perros, para prevenir episodios de estrés o ansiedad de los perros durante las sesiones en las que participan estos perros.

Además, hay un protocolo epidemiológico que establece que no haya contacto con heridas, reduciendo el riesgo de infección para el paciente, el perro y el voluntario.