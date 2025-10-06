A espera de aprobación de interventoría esta el último tramo de la nueva vía Medellín Costa Caribe

Medellín, Antioquia

El tramo Remedios–Vegachí, correspondiente a la Unidad Funcional 1 del proyecto Autopista Río Magdalena, ya está construido en un 99% y casi listo para su apertura, aunque no será este 10 de octubre de 2025 como se había previsto inicialmente.

La concesión ARM (Autopista Río Magdalena) informó que solo falta culminar el proceso de verificación técnica de los interventores, quienes deben validar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad vial antes de autorizar el paso definitivo.

Este segmento es el último pendiente para completar todo el corredor vial entre Medellín y Caucasia por esta nueva autopista. Las otras tres unidades funcionales, incluyendo el tramo entre San José del Nus y Vegachí, ya están habilitadas.

Una vez aprobado, se reducirá el tiempo de viaje entre Medellín y la región Caribe

Actualmente, el trayecto entre Medellín y Caucasia, usando la tradicional vía, que incluye pasar por los altos de Matasanos y Ventanas toma cerca de 6 horas por carretera. Sin embargo, con la apertura de todo el corredor vial las vías 4G Vías del Nus, Río Magdalena y Autopistas del Nordeste, se espera una reducción significativa del tiempo de recorrido hasta llegar a recorridos de 3 horas y 30 minutos, según estimaciones regionales. Esto se debe a la optimización de curvas, pendientes y conectividad directa en tramos hoy congestionados o con infraestructura deficiente.

Estos beneficios aplicarán tanto para quienes transitan entre Medellín con ciudades como Montería, Sincelejo, Cartagena o las playas de Tolú y Coveñas. También disminuirá los tiempos para quienes viajas entre Bogotá y estas ciudades, debido a que se convertirá en la nueva ruta con la capital del país.

Un proyecto vial que transformará la conectividad de Antioquia

La Autopista Río Magdalena conectará de manera directa el centro del departamento con el Bajo Cauca y facilitará la salida de mercancías hacia la Costa Atlántica. Las vías concesionadas Vías del Nus (entre Bello y San José del Nus) y Autopistas del Nordeste (entre Remedios y Caucasia) ya completaron sus tramos, por lo que solo resta habilitar esta última unidad funcional para consolidar uno de los proyectos viales más importantes del país.

ARM reiteró su compromiso con la transparencia y confirmó que una vez culminado el proceso técnico, se anunciará oficialmente la fecha de entrada en operación de la Unidad Funcional 1.