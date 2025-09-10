Hospital San Vicente Fundación Medellín recibe reconocimiento como Hospital Universitario

Medellín, Antioquia

La Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, conformada por los ministerios de Salud y de Educación Nacional, otorgó al Hospital San Vicente Fundación Medellín el reconocimiento como Hospital Universitario. La distinción lo consolida como uno de los principales referentes en Colombia en la formación de profesionales de la salud, la investigación científica y la prestación de servicios médicos con altos estándares de calidad.

El Hospital San Vicente Fundación, fundado en 1913, ha mantenido desde sus orígenes una vocación académica que articula la docencia, la investigación y la asistencia clínica. Actualmente cuenta con convenios con 23 instituciones educativas, entre ellas 16 universidades, lo que permite que miles de estudiantes realicen prácticas en medicina, enfermería, microbiología, nutrición y otras disciplinas de la salud.

Cada año, alrededor de 3.000 estudiantes participan en más de 5.800 rotaciones académicas en la institución, acompañados por profesionales especializados. Además, el Hospital es base para 12 especializaciones médicas y centro de rotación de 69 programas de posgrado, entre ellos Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría y Anestesiología.

“Esta es la validación a una institución que, por ciento trece años, ha sido líder en la formación del talento humano en salud, médicos, enfermeras y otros profesionales que han desplegado todo su conocimiento y su experiencia en todo el país.”, señaló el director del Hospital, Diego José Duque Ossa.

La institución también ha consolidado su aporte científico con la creación de la Unidad de Investigaciones en 2005 y el reconocimiento de siete grupos de investigación por parte de Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, cuatro de ellos clasificados en categoría A1, el máximo nivel de excelencia en el país.

Este reconocimiento reafirma al Hospital San Vicente Fundación Medellín como un escenario clave para la formación de talento humano en salud y como uno de los centros hospitalarios más importantes del país en atención de alta complejidad, investigación y generación de conocimiento médico.