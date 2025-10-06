Precio del dólar HOY, 6 de octubre en Colombia, según el Banco de la República

En Colombia la mayoría de las personas buscan ahorrar en dólares para asegurarse de tener un fondo extra por si ocurre una emergencia, o si bien, para intentar protegerse ante una posible decadencia o depreciación de la moneda local.

Es por ello que bancos como Davivienda, explican la importancia de saber invertirlos o ahorrarlos, ya que si simplemente se compran y no se invierte, la persona no estaría ganando intereses. Asimismo, señalaron que si bien es una buena opción la compra e inversión de estos dólares, es importante tener en cuenta a qué banco se dirige para poder realizar este trámite.

Cierre del dólar para este 6 de octubre

Diariamente, el grupo AVAL muestra el cierre del dólar en el país, según la información brindada por esta entidad, para este lunes 6 de octubre,el precio del cierre del dólar se estableció en $3.870 pesos colombianos, esto quiere decir que tuvo una disminución de $20 pesos, ya que su apertura se cotizó en $3.890 pesos.

Precio del dólar HOY en Colombia, 6 de octubre

Según el TRM del Banco de la República, el precio del dólar hoy en Colombia para este 6 de octubre es de $3.874 pesos, representando una leve caída en su valor, puesto que el pasado viernes, 3 de octubre, cerró la semana cotizándose en $3.887 pesos, esto quiere decir que, tuvo una disminución de $13 pesos sobre su valor.

Además de esto, la cotización del dólar viene presentando un decrecimiento significativo, pues desde agosto, su precio se comenzó a establecer por debajo de los $3.900, cuando antes se cotizaba dentro de los $4.000 pesos colombianos.

Precio del euro hoy en Colombia

Para este 6 de octubre, Investing, página dedicada al estudio de mercados internacionales e indicadores económicos en tiempo real, se encarga de presentar la cotización de diferentes monedas alrededor del mundo, en este caso, el precio del euro hoy en Colombia es de $4.512 pesos colombianos, representando una tendencia a la baja del 0,69%, esto quiere decir, 31, 32 euros.

Compra y venta de dólares en las principales ciudades del país

La compra y venta de dólares dependerá de la casa de cambio a la que se acuda según la ciudad, además, pese a que el TRM estableció un precio, las tarifas que se manejan, también las establecen estos lugares. Así está la cotización del dólar en las principales ciudades del país, ya sea para comprar o vender:

Bogotá D.C. - Te compran: $3,820 | Te venden: $3,940

- Te compran: | Te venden: Medellín - Te compran: $3,800 | Te venden: $3,940

- Te compran: | Te venden: Cali - Te compran: $3,800 | Te venden: $3,980

- Te compran: | Te venden: Cartagena - Te compran: $3,750 | Te venden: $3,980

- Te compran: | Te venden: Cúcuta - Te compran: $3,830 | Te venden: $3,870

- Te compran: | Te venden: Pereira - Te compran: $3,730 | Te venden: $3,800

