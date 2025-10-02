Límite diario de transferencias entre cuentas para banco Davivienda con el nuevo ajuste de montos

Con el avance de la digitalización en la banca colombiana, las entidades financieras decidieron hacer una modificación en los límites de las transacciones virtuales, estableciendo nuevos topes de seguridad para las operaciones diarias, tanto en transferencias como en retiros.

Según cifras de la Superintendencia Financiera, las transacciones en línea han representado un 21,9% de todas las operaciones bancarias no presenciales durante este año, lo que refleja un aumento significativo en el uso de plataformas digitales para gestionar el dinero.

Sin embargo, por parte del Banco de la República indican que el 79% de los usuarios aún prefieren el pago en efectivo, lo que quiere decir que la banca tradicional sigue teniendo una gran preferencia por parte de los usuarios.

Debido a este incremento del uso de diferentes plataformas digitales, los bancos han decidido hacer cambios significativos en los topes que se manejan en las transacciones como transferencias diarias.

Topes para Davivienda:

El banco Davivienda decidió hacer algunos cambios y establecer límites de $50 millones diarios para las transferencias que se realizan entre cuentas de la misma entidad y para aquellas transferencias que son hacia otros bancos, pero que se realizan por medio de la página web y de la aplicación.

Sin embargo, para compras las compras que se realizan en línea y por pagos de servicios, los límites son más restrictivos, fijándose en un tope de $5 millones para compras que son e-commerce y de máximo $10 millones para los pagos de servicios públicos y privados.

Estos ajustes lo que buscan es ofrecer mayor seguridad y control en el manejo del dinero, especialmente en un país donde el efectivo aún domina, pero en el que crece de forma sostenida el uso de canales digitales.

La variación de topes también responde a la necesidad de adaptarse al perfil de los clientes, diferenciando entre cuentas inscritas y no inscritas para reducir riesgos de fraude.

Además, estas actualizaciones refuerzan la tendencia hacia una mayor digitalización del sistema financiero, donde la seguridad y la transparencia son prioridades para los bancos y los clientes.

El mismo banco Davivienda hace un llamado a que siempre es recomendable confirmar estos límites directamente en la aplicación móvil de Davivienda o su sitio web, ya que pueden estar sujetos a cambios contantemente.