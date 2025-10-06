Precio del dólar en Venezuela HOY 6 de octubre de 2025: así comienza esta semana, según el BCV

Muchos países en el mundo se han visto beneficiados por el debilitamiento en el precio del dólar. Esto ha conllevado a que Estados Unidos tome decisiones en materia económica como la reducción de las tasas de interés, lo que ha permitido una mayor entrada de capital en sus territorios.

Sin embargo, el panorama es completamente diferente en Venezuela a raíz de las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano. Eso sin mencionar la tensión que se ha incrementado entre ambos países debido a las embarcaciones que ordenó derribar el presidente Donald Trump para evitar el ingreso de sustancias ilícitas desde el mar Caribe, ya que atribuye que Nicolás Maduro está involucrado en una red de narcotráfico.

Esta situación, sumada a las sanciones impuestas por entidades como la Unión Europea, dificultan la exportación de petróleo desde Venezuela a otros países de mundo; por lo tanto, no hay una buena circulación de dólares, ya que el crudo no se vende con el mismo precio em comparación a otras regiones del mundo como Estados Unidos o la misma Europa.

De acuerdo a los datos publicados por Global South Insights y el Instituto Tricontinental de Investigación Social, las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela provocaron pérdidas estimadas en 226.000 millones de dólares entre 2017 y 2024, lo que equivale a un 213% de su Producto Interno Bruto. Esto supone una pérdida bastante significativa para un país cuya economía está sustentada principalmente por las exportaciones.

Precio del dólar en Venezuela para este lunes 6 de octubre de 2025

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señaló que el precio del dólar en Venezuela es de 185,3983 bolívares para este lunes 6 de octubre de 2025, lo que representa un nuevo incremento en relación a la cifra reportada el pasado viernes 3 de octubre (183,1369 bolívares).

Por otra parte, las demás divisas que se manejan en Venezuela también experimentaron una nueva alza en su cifra para el inicio de esta semana. Estos son:

Euro: 217,64833428 bolívares

217,64833428 bolívares Yuan chino: 26,04274476 bolívares

26,04274476 bolívares Lira turca: 4,44800773 bolívares

4,44800773 bolívares Rublo ruso: 2,25985251 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 6 de octubre de 2025

En su informe, el Banco Central de Venezuela también dio a conocer el precio que manejan las casas de cambio para aquellas transacciones que se van a realizar en dólares. Estos son:

Banesco: 185,1260 bolívares por compra y 185,8028 bolívares por venta.

185,1260 bolívares por compra y 185,8028 bolívares por venta. BBVA Provincial: 184,3126 bolívares por compra y 185,6199 bolívares por venta.

184,3126 bolívares por compra y 185,6199 bolívares por venta. Banco Mercantil: 183,1597 bolívares por compra y 186,0699 bolívares por venta.

183,1597 bolívares por compra y 186,0699 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito: 184,5215 bolívares por compra y 187,5159 bolívares por venta.

184,5215 bolívares por compra y 187,5159 bolívares por venta. Bancamiga: 184,5215 bolívares por compra y 181,7700 bolívares por venta.

184,5215 bolívares por compra y 181,7700 bolívares por venta. Otras Instituciones: 183,6056 bolívares por compra y 186,3954 bolívares por venta.

Cabe recordar que el precio del dólar en Venezuela supera la cifra del salario mínimo que actualmente se maneja en el país (130 bolívares), incluso si se tienen en cuenta los bonos emitidos por el gobierno (160 bolívares).