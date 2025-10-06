Mujer que mordió dedo de una patrullera de la Policía de Bogotá fue capturada

Capturan a joven de 20 años que hizo disparos al aire en Bogotá y tenía una granada

En el barrio Laureles en la localidad de Bosa, las autoridades capturaron a una mujer en estado de embriaguez que mordió en la mano a una patrullera de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Estos hechos se presentaron cuando los uniformados atendieron un llamado de la comunidad que alertaba de una riña dentro de una vivienda en el sur de la capital.

En medio de la atención a esta alteración al orden, una de las uniformadas es mordida por una mujer en estado de embriaguez. La patrullera casi pierde un dedo de su mano debido a la agresión.

Las autoridades “logran la captura de una persona quien intentó agredir a una de nuestras uniformadas. En este momento se están adelantando las audiencias correspondientes de legalización de su captura”, aseguró el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa.

La mujer de 26 años fue capturada por el delito de ataque a servidor público, daño en bien ajeno y lesiones personales.

