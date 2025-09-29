Policía Nacional de Bolívar lanza la ‘Patrulla Púrpura’ para combatir la violencia de género

En el marco de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, la Policía Nacional de Colombia en Bolívar ha creado la ‘Patrulla Púrpura’, una iniciativa innovadora para atender los preocupantes índices de violencia de género en la región.

Este nuevo grupo de uniformados tiene como objetivo primordial dinamizar la prestación del servicio de Policía en la prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y otras formas de violencia de género. La ‘Patrulla Púrpura’ busca ofrecer una atención integral y un acceso a la justicia a las víctimas, bajo un enfoque diferencial que tenga en cuenta sus necesidades específicas.

Para lograr este objetivo, los miembros de la ‘Patrulla Púrpura’ recibirán una capacitación especializada en materia de violencia de género, lo que les permitirá fortalecer sus competencias profesionales y generar confianza en la comunidad. Además, la ‘Patrulla Púrpura’ trabajará en coordinación con las autoridades del orden departamental y municipal, articulando las capacidades de inteligencia, investigación criminal y prevención de la Policía Nacional para contrarrestar la violencia contra la mujer.

La ‘Patrulla Púrpura’ estará disponible las 24 horas del día para prevenir y atender los casos de violencia contra la mujer. Entre sus funciones se encuentran la prevención, la enseñanza, la orientación y la difusión de información sobre cuándo una mujer se encuentra en situación de violencia y cuál es la ruta de atención.

En el marco de su labor preventiva, la Policía Nacional ha realizado 599 campañas para prevenir la violencia intrafamiliar, sensibilizando a 8.544 personas en todo el departamento de Bolívar.

Las cifras más recientes revelan que, en 2024, se registraron 593 casos de violencia intrafamiliar, mientras que en lo que va de 2025, la cifra asciende a 601 casos. En cuanto a las capturas relacionadas con este delito, se realizaron 76 en 2024 y 91 en lo que va de 2025.

En situaciones de violencia, se activa la alerta M.E.R.I (Mujer En Riesgo), que consiste en orientar todas las capacidades institucionales para atender los casos de violencia contra la mujer. Esta alerta se activa una vez se tenga conocimiento del caso a través de la línea púrpura 155, la línea 123 o cualquier otro mecanismo de denuncia.

“La Policía Nacional está firmemente comprometida con la protección de las mujeres y la lucha contra la violencia de género en todas sus formas. La ‘Patrulla Púrpura’ es una muestra de este compromiso, y trabajaremos incansablemente para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las mujeres en Bolívar”, afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía de Bolívar. “Invitamos a la comunidad a unirse a este esfuerzo, denunciando cualquier caso de violencia y colaborando con nosotros para construir una sociedad más justa e igualitaria”.