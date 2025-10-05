Ciclista fue arrollado y recibió comparendo por la Policía de Tránsito en Bogotá

Bogotá D.C

El pasado sábado 27 de septiembre en la Autopista Norte con calle 106, Alejandro Loaiza Riaño iba en su bicicleta y sufrió una fractura en la vértebra L4, tras ser arrollado por un vehículo particular.

“Llegó la Policía del CAI y unos minutos después llegó la Policía de Tránsito los cuales no fueron de mucha ayuda porque me llega una notificación de comparendo por transitar en zonas prohibidas, lo cual no tiene lógica”, aseguró el ciclista.

Según relató Loaiza, quien se desplazaba por el carril derecho, un vehículo lo arrolló y lo lanzó contra el capó y el parabrisas. Tras la caída, fue trasladado a una clínica, donde los médicos confirmaron la lesión en su columna.

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero , denunció presuntas irregularidades en la atención a este siniestro vial, ya que el ciclista afirmó que al conductor no se le practicó prueba de alcoholemia.

“Esto no es ciclistas contra conductores, es la vida primero. No podemos normalizar que quien es arrollado termine, además, revictimizado con un comparendo”, señaló el cabildante.

Reiteró la necesidad de implementar en las calles los nuevos agentes de tránsito priorizados para las ciclorrutas. “Con estos agentes se evitará la impunidad y se garantizará que los imprudentes no escapen sin ser debidamente procesados”.

¿Qué dicen las autoridades de tránsito?

La Policía de Tránsito se pronunció al respecto de este caso que ocurrió en horas de la mañana en el barrio San Patricio, de la localidad de Usaquén.

“De este hecho son trasladadas a diferentes centros médicos cinco personas para su valoración médica. Hay que indicar que se realizaron las pruebas de embriaguez tanto al conductor del vehículo como a los dos ciclistas y los resultados arrojaron negativos. Con relación a la imposición de unas órdenes de comparendo a los ciclistas, debemos decir que estamos haciendo la verificación del procedimiento que desarrollaron nuestros funcionarios para determinar si están ajustados a la norma o no”, aseguró la entidad.

Añadieron que de no ser así, se realizarán las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos.