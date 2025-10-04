Un intento de fleteo en el sur de Bogotá deja un policía herido y un ladrón muerto

Bogotá D.C

En la localidad de Puente Aranda en el sur de la capital del país, un policía fue víctima de un intento de fleteo mientras caminaba por la calle.

Un delincuente armado aborda al policía, que iba vestido de civil, para robarle sus pertenencias mientras su compañero lo esperaba en una motocicleta. Cuando el delincuente se monta en la moto para huir, el uniformado le dispara a los dos sujetos.

“En medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro uniformado para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa y utilizando su arma de propiedad los lesiona ”, aseguró el Coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En este hecho, uno de los delincuentes fallece inmediatamente en el lugar, mientras que el otro resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.

El policía también fue herido a la altura de la clavícula por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica.

El Cuerpo Técnico de Inteligencia (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió esta investigación para esclarecer los hechos.