Muertes en siniestros viales disminuyen un 12 % en Medellín durante el 2025

Medellín, Antioquia

Según el más reciente informe del Observatorio de Movilidad, en lo corrido de 2025 las muertes en siniestros de tránsito disminuyeron un 12,1 % frente al mismo periodo del año anterior. Entre enero y septiembre se han reportado 210 víctimas fatales, frente a las 239 registradas en 2024.

La reducción está asociada al fortalecimiento de campañas preventivas, acciones pedagógicas, estrategias de cultura vial y controles en el territorio, que este año han impactado a más de 162.000 personas.

Los datos por género muestran que la mortalidad en hombres cayó un 11,5 %, mientras que en mujeres la disminución fue del 14,6 %. Por tipo de actor vial, los motociclistas —quienes representan históricamente el mayor número de víctimas— pasaron de 132 muertes en 2024 a 123 en 2025, equivalente a una reducción del 6,8 %.

El informe también destaca la disminución en el número de peatones fallecidos, que bajó de 84 a 75 casos (10,7 % menos), y en ciclistas, donde se presentó la mayor reducción porcentual: un descenso del 58,3 %, al pasar de 12 a 5 víctimas.

El secretario de Movilidad, Luis Eduardo Echeverri explicó “Ustedes como actores viales, ya sea peatón, conductor de moto, conductor de vehículo o aquellos que como pasajeros que vamos en las diferentes empresas de transporte, seamos tenedores de que en todos los medios de transporte en los que nos movamos se cumplan las normas de seguridad"

El comportamiento territorial refleja avances importantes

Comunas como Manrique, Villa Hermosa, Santa Cruz y el corregimiento de San Antonio de Prado registraron caídas superiores al 50 % en los casos mortales, lo que evidencia el impacto de las intervenciones diferenciadas en zonas priorizadas.

Siniestros viales

Aunque las muertes disminuyeron, el número de siniestros con lesionados aumentó en un 25,8 %, pasando de 17.209 en 2024 a 21.645 en 2025.

Entre las principales causas de los siniestros mortales siguen destacándose la impericia al conducir, el exceso de velocidad, el desacato a las normas de tránsito y la falta de precaución al cruzar la vía.