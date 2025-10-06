Golpe a la estructura delincuencial “Los Jhony” en el Suroeste antioqueño: 14 capturados

En un golpe contra el microtráfico en el Suroeste antioqueño, la Policía Nacional capturó a 14 integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada (GDCO) “Los Jhony”, organización señalada de controlar la distribución de estupefacientes en los municipios de La Pintada y Jericó.

La operación fue el resultado de más de siete meses de labores de investigación e inteligencia. En total, se realizaron 17 diligencias de allanamiento y registro que permitieron concretar 11 capturas por orden judicial y tres en flagrancia.

Entre los detenidos se encuentra alias “Guagua”, señalado como cabecilla de la estructura y responsable de coordinar la cadena de distribución en varios sectores del Suroeste. También fueron capturados alias “Chiqui” y alias “Loco”, quienes operaban como coordinadores de la red de expendedores y supervisaban el control territorial en zonas urbanas y rurales.

El Coronel Óscar Mauricio Rico explicó “Durante la operación, se logró la incautación de más de 2.000 gramos de marihuana, más de 400 gramos de cocaína y más de 250 gramos de base de coca. De igual manera, también importante material de guerra, varios cartuchos de armas traumáticas, teléfonos celulares, de los cuales también se habilitarán otras líneas de investigación"

La investigación permitió, además, esclarecer un doble homicidio ocurrido el 9 de agosto de 2025 en La Pintada, cuando dos integrantes de “Los Jhony” fueron asesinados en medio de disputas internas por desacuerdos económicos y el comercio de droga de contrabando.