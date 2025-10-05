Truco e ingredientes para hacer achiras colombianas en casa: son muy saludables / Luis Echeverri Urrea

Las achiras son uno de los amasijos más tradicionales y queridos de Colombia. Su sabor suave, su textura crujiente y su historia ancestral hacen que este pequeño bocadillo sea mucho más que un simple acompañamiento para el café.

Hoy le contamos cómo prepararlas fácilmente en casa con la receta del creador de contenido Chefandy7, quien en su cuenta de TikTok ha logrado viralizar recetas típicas colombianas explicadas paso a paso.

Además, le explicamos cuál es el origen de este emblemático alimento del sur del país y por qué, según los expertos, las achiras son una opción saludable dentro de la repostería tradicional.

¿Qué son las achiras y cuál es su origen?

Las achiras son unas pequeñas galletas saladas, elaboradas principalmente con almidón de achira (también conocido como “sago”) y cuajada, que se caracterizan por su sabor ligero y su textura quebradiza. Su nombre proviene de la planta Canna indica, conocida como “achira”, una especie originaria de los Andes que ha sido cultivada desde tiempos precolombinos.

El tubérculo de esta planta se muele hasta obtener un almidón fino, que sirve como base para la masa. Según los historiadores gastronómicos, la achira tiene su origen en el departamento del Huila, especialmente en los municipios de Altamira y La Plata, donde este amasijo se considera un patrimonio cultural y gastronómico.

Durante siglos, las comunidades indígenas ya utilizaban el almidón de achira como fuente de energía y alimento sagrado. Con la llegada de los españoles, se incorporaron nuevos ingredientes como la cuajada y la mantequilla, dando lugar a la versión moderna que hoy conocemos y disfrutamos en todo el país.

Receta tradicional de achiras

El reconocido tiktoker @Chefandy7, apasionado por la cocina tradicional colombiana, compartió una receta sencilla y deliciosa para hacer achiras en casa. Estos son los ingredientes y el paso a paso:

Ingredientes:

500 gramos de cuajada bien exprimida

250 gramos de almidón de achira (saco)

1 yema de huevo

60 gramos de mantequilla pomada

5 gramos de sal

Preparación:

Desmenuza la cuajada y añádela a un recipiente amplio. Incorpora el almidón de achira y mezcla bien. Agrega la yema de huevo, la mantequilla pomada y la sal. Amasa hasta obtener una textura uniforme y lisa. Forma una bola con la masa y déjala reposar una hora en la nevera. Pasado el tiempo, divide la masa en porciones pequeñas y estira cada una para formar cilindros de unos 4 gramos. Coloca las achiras sobre una bandeja engrasada y hornéalas a 200 grados por 15 minutos. Deja enfriar y disfruta.

El truco del Chefandy7 para lograr la textura perfecta está en amasar lo justo y respetar el tiempo de reposo, lo que permite que el almidón se hidrate bien y las achiras queden crujientes por fuera y suaves por dentro.

Un bocadillo saludable y sin gluten

Más allá de su sabor, las achiras tienen una ventaja nutricional que las hace destacar: no contienen gluten, ya que el almidón de achira proviene de una planta andina y no de cereales como el trigo. Esto las convierte en una alternativa ideal para personas con intolerancia o sensibilidad al gluten.

Además, son una fuente natural de energía gracias a su contenido de carbohidratos complejos y proteínas lácteas provenientes de la cuajada. Su bajo contenido de azúcar y grasas las hace más saludables que muchas galletas industriales.