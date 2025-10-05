EN VIDEO: muere el escalador Balin Miller quien cayó mientras transmitía en vivo en Yosemite

Balin Miller, un famoso escalador estadounidense de 23 años falleció tras caer de la famosa formación rocosa El Capitán, el cual se encuentra en el Parque Nacional de Yosemite, en el estado de California.

Este imponente coloso es el epicentro de varios entusiastas del alpinismo, por lo que Miller, siendo un escalador con amplia experiencia decidió tomar el reto junto con su hermano mientras transmitía para la red Social TikTok.

Video de la muerte de Balin Miller

El estadounidense se encontraba realizando una ruta conocida como Sea Of Dreams, la cual se compone de una pared de 730 metros de altura que requiere de gran precisión.

Según su hermano, Dylan Miller, Balin se encontraba realizando la técnica de punteado, ala cual le permite escalar solo con la protección de una cuerda. Sin embargo, en ese momento intentó recuperar su equipo que se había atascado durante el descenso, para luego perder el límite de le cuerda y luego caer al vacío.

💔 Tragedy at Yosemite



Alaskan climber Balin Miller, 23, fell to his death from El Capitan on Oct 1, while rappelling the Sea of Dreams route



The fall was captured during a TikTok livestream



Known for bold solo climbs in Denali, Patagonia & the Canadian Rockies#BalinMiller pic.twitter.com/uJU5UD6s47 — GlobeUpdate (@Globupdate) October 4, 2025

En redes sociales, la madre de Balin Miller, Jeanine Girard-Moorman, escribió devastada sobre la noticia que recibió en las últimas horas: “Mi corazón está hecho añicos. El mundo perdió un alma extraordinaria.”

En los últimos días Miller había completado algunas escaladas en la Patagonia, Argentina y en las Montañas Rocosas canadienses, por lo que Miller no era ajeno a retos de esta magnitud .

La muerte de Miller se suma a dos más que ocurrieron en Yosemite este año 2025. En junio un hombre de 18 años murió tratando de escalar otra de las imponentes pendientes del lugar, mientras que en agosto un excursionista de 29 años falleció luego de ser golpeado por una enorme rama que cayó sobre su cabeza.

La leyenda y logros de Balin Miller

Miller era un escalador consagrado y era considerado una gran promesa del deporte. Fue la primera persona en realizar el ascenso en solitario de la vía Slovak Direct en el Denali (también conocido como Monte McKinley), una ruta de más de 2700 metros, que completó en 56 horas.

También escaló en la Patagonia y completó una compleja ruta de hielo en las Montañas Rocosas canadienses llamada Reality Bath, que no había sido escalada en 37 años.

Era conocido como “El chico de la tienda naranja” (Orange Tent Guy) por su distintivo campamento en la roca.Se le conocía por aplicarse brillo facial antes de escalar. Había cursado varios semestres de ingeniería en la Universidad Estatal de Montana.

