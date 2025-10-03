IDEAM firma en Cali memorando para compartir información sobre protección del recurso natural

En Cali se firmó una alianza con el IDEAM y entidades locales para compartir información sobre el estado y protección del recurso natural en el Valle del Cauca. El Memorando de Entendimiento SIAC (Sistema de Información Ambiental de Colombia).

Un memorando que permitirá trabajar de manera complementaria y eficiente a cada entidad, gracias a las fortalezas y presencia en diferentes lugares de cada una.

Además, reforzará las capacidades técnicas en el análisis y comprensión de los fenómenos ambientales e hidrometeorológicos de la región, explicó la directora General del IDEAM Ghisliane Echeverry.

Si bien es cierto, el Instituto se encarga del monitoreo ambiental del país como bosques, agua, ecosistemas, clima; es una tarea que se puede mejorar trabajando de la mano con entidades locales.

Directora General del IDEAM Ghisliane Echeverry / Foto: IDEAM Ampliar

“En torno a fortalecer las capacidades técnicas para mejorar la información ambiental para Cali y el valle. Cada entidad tiene un rol dentro de ese ecosistema. El IDEAM es una institución a nivel nacional que hace un monitoreo de referencia, pero no estamos en cada kilómetro cuadrado monitoreando. Entonces, allí entra, por ejemplo, la CVC que también tiene una red de estaciones que está monitoreando el agua, los ecosistemas, entra la alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Riesgos y a través del DAGMA que también hace unos monitoreos importantes, no solamente de variables ambientales, sino de información poblacional y, por supuesto, la gobernación que tiene un plan también de gestión del recurso hídrico”.

La idea es que la información se pueda cruzar y que la ciudadanía en un solo portal pueda consultar lo que está ocurriendo a nivel ambiental en la región.

El trabajo debe ser colaborativo, el acceso a la información debe ser gratuito y abierto al público por parte de cada una de las entidades que hacen parte del memorando: Ideam, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Alcaldía de Santiago de Cali a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y Establecimiento Público Ambiental EPA Buenaventura.