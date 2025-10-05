Millonarios y América de Cali se enfrentan por Liga: conozca acá el historial de enfrentamientos

América de Cali vs. Millonarios en la fecha 14 de la Liga Colombiana / @americadecali

En el cierre de la fecha 14 de la Liga Colombiana se enfrentarán Millonarios y América de Cali, en el estadio El Campín de Bogotá. Inicialmente el encuentro estaba programado para disputarse el sábado 4 de octubre, pero fue pospuesto debido concierto del cantante Luis Alfonso.

Este partido es un duelo directo entre estos dos equipos que luchan por ingresar al grupo de los ocho, luego de un mal arranque de esta temporada en el fútbol colombiano. Ambos suman 14 puntos y aún mantienen posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales.

Asimismo, el partido significará el regreso de David González. Aunque no podrá estar en el banquillo, verá el juego desde el palco, tal y como lo ha venido haciendo. Lo anterior se debe a que ya había sido inscrito anteriormente como entrenador de Millonarios ante la Dimayor, por lo que no puede figurar en planilla, por el mismo torneo, con otro club.

🔜 Próximo partido

🏆 Liga 2025-II

⚽ Fecha 14

🆚 América

📆 Martes 7 de octubre

⏱️ 7:30 p.m

🏟 Estadio El Campín

🎟️ https://t.co/7PWu3ZKzY1#HerenciaEmbajadora ✨ pic.twitter.com/OrG7y3C26w — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 30, 2025

Historial de encuentros entre Millonarios y América de Cali

El equipo Embajador y el cuadro Escarlata han disputado 269 partidos en toda su historia con una estadística a favor de Millonarios. Por Liga Colombiana han jugado 263 encuentros de los cuales se registran 106 triunfos azules, 75 empates y 82 victorias de América.

En torneos internacionales, se han encontrado en 6 ocasiones, tres de ellas en la Copa Libertadores de América y las otras tres por la Copa Merconorte. En esos duelos las cifras arrojan 3 compromisos ganados por los americanos y 3 empates.

Partidos disputados en el estadio El Campín

Según Mundo Millos, en el estadio Nemecio Camacho el Campín, se han jugado 132 juegos con Millonarios en condición de local de los cuales, se mantienen la hegemonía embajadora. En cuanto a las cifras son; 73 victorias azules, 38 empates y 21 triunfos del equipo americano.

El último partido jugado entre estos equipo fue el 16 de abril del 2025, en el estadio Pascual Guerrero en Cali con un empate 0-0, correspondiente a la fase del todos contra todos del primer semestre del torneo colombino,